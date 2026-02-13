En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas por rumores sobre una supuesta reconciliación entre Bad Bunny y su exnovia Gabriela Berlingeri, pues la modelo ha asistido a varios conciertos del puertorriqueño, incluyendo su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, y en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy.

Además, han surgido teorías de que la pareja estaría incluso comprometida. Pero lo que más ha impactado a los fans del Conejo Malo es que él pudo haberse casado ya con ella, esto luego de que circulara una fotografía que aparentaba mostrar al cantante puertorriqueño vestido de blanco junto a una novia.

La tensión creció aún más cuando, anoche, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron vistos saliendo juntos de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Si aún no has visto la imagen de la supuesta boda o quieres saber si es real o no, aquí te contamos lo que se sabe.

¿Es real? Circula supuesta FOTO de la boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

La fotografía que generó el revuelo muestra a Bad Bunny aparentemente en un escenario nupcial, lo que llevó a miles de seguidores a preguntarse si se trataba de una boda secreta con Gabriela Berlingeri.

La influencer Chamonic, quien publicó la imagen, insinuó que podría ser la confirmación de un matrimonio. Anteriormente había revelado que una fuente cercana aseguraba que Benito le había propuesto matrimonio a Gabriela durante una fiesta privada en verano.

Entonces ¿la supuesta foto de la boda de Bad Bunny es real o no?

La imagen que se ha difundido sobre la supuesta boda de Bad Bunny y Gabriela no es de una ceremonia real. En realidad, forma parte de la promoción del álbum DeBÍ TiRAR Más FOToS, lanzado en 2025.

La foto, que circula desde hace más de un año, muestra al artista recreando una escena simbólica en el mismo lugar donde capturó la portada del disco.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista entre ellos un compromiso o matrimonio.

Foto que forma parte de la promoción del álbum DeBÍ TiRAR Más FOToS ı Foto: Especial

Bad Bunny y Gabriela fueron vistos saliendo de un hotel en Argentina

La noche del jueves 12 de febrero, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron vistos juntos saliendo del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, un hotel de lujo ubicado en el tradicional barrio de Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, algunos fans fotografiaron al cantante y a la modelo a las afueras NESS, el restaurante de fuegos del chef Leo Lanussol.

El puertorriqueño está en el país sudamericano el marco de la gira Debí tirar más fotos World Tour, pues se presentará el 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio de River Plate.

Bad Bunny fue visto esta noche saliendo del hotel en Argentina junto a Gabriela Berlingeri. 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/5gMkfYHNxL — Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) February 13, 2026