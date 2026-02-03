Gabriela Berlingeri: Edad, estatura y signo zodiacal de la ‘novia’ de Bad Bunny

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri protagonizan uno de los rumores más fuertes ahora que se dice que se encuentran comprometidos desde el verano de 2025, una noticia que ha sorprendido a muchos pero también despertó dudas entre los seguidores que esperan una confirmación oficial.

Ante esto, muchos desean saber más sobre Gabriela Berlingeri, quien fue novia de Bad Bunny y ahora sería su prometida según los rumores difundidos en redes sociales. Ahora te contamos más sobre ella, incluyendo su edad, estatura y signo zodiacal.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri ı Foto: Especial

Edad, estatura, signo zodiacal y todo lo que se sabe sobre Gabriela Berlingeri

La joven influencer es también diseñadora de joyas y comenzó su relación con Benito Martínez Ocasio en 2017, tras conocerse en Puerto Rico. Berlingeri acompañó al cantante en distintos eventos, colaborando incluso en proyectos creativos durante la pandemia de COVID-19.

Tras varios años, en 2022 se comenzó a hablar de una ruptura entre ambos, aunque el intérprete de ‘Amorfoda’ compartió que mantenían una relación cercana y cordial: “Gabriela y yo somos mejores amigos, somos best friends, somos besties… Nadie sabe nada, en verdad no saben nada”, dijo.

La modelo de redes sociales tiene 32 años de edad y nació el 29 de diciembre de 1993, por lo que es de signo zodiacal de Capricornio. Este es un signo de tierra regido por Saturno que se caracteriza por ser responsable, organizado, trabajador y con una fuerte necesidad de estabilidad y logros.

Se desconoce cuál es la altura de Gabriela Berlingeri, aunque en las fotos donde aparece junto a Bad Bunny se ve él el lleva por lo menos una cabeza de altura y el cantante mide 1 metro con 80 centímetros.