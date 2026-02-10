Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX se queda lejos de ser el más visto en televisión

Bad Bunny, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL.

El show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL no fue el más visto en televisión, esto a pesar de toda la conversación e interacciones que el espectáculo del puertorriqueño en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, generó en las redes sociales, pues quedó ubicado en el cuarto lugar histórico.

El show del Conejo Malo a la mitad del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots promedió 128.2 millones de espectadores de 8:15 a 8:30 de la noche hora del Este, según información del sistema de ratings Big Data + Panel de Nielsen.

"the only thing more powerful than hate is love"



bad bunny shouts out all the countries in america

pic.twitter.com/JR5kF8x7I7 — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026

De acuerdo con estos datos, el show de medio tiempo de Bad Bunny fue el cuarto más visto en un Super Bowl de la NFL, quedando detrás de los de Kendrick Lamar (133.5 millones en el 2025), Michael Jackson (133.4 millones en 1993) y Usher (129.3 millones en el 2024).

Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX establece récord en redes sociales

El consumo total mediante redes sociales del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny estableció un récord de 4,000 millones de visualizaciones después de las primeras 24 horas, según la NFL y Ripple Analytics. Se trata de un aumento del 137 por ciento respecto al año pasado.

Las cifras de redes sociales incluyen a los aficionados, plataformas propias, socios de transmisión e influencers. La NFL informó que más del 55 por ciento de todas las visualizaciones en redes sociales provino de mercados internacionales.

Bad Bunny's Super Bowl halftime show made history and international headlines.



The Grammy-winning Puerto Rican rapper, singer and producer, whose full name is Benito Antonio Martinez Ocasio, is one of the most popular musical artists on the planet.



His 13-minute set on Sunday… pic.twitter.com/cP7geFYiEf — PBS News (@NewsHour) February 10, 2026

Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks tampoco es el más visto

La victoria de los Seattle Seahawks por marcador de 29-13 sobre los New England Patriots promedió 124.9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según datos del sistema de ratings Big Data + Panel de Nielsen.

Ese nivel de audiencia quedó por debajo de los 127.7 millones de espectadores en Estados Unidos que sintonizaron la victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs (40-22) el año pasado en Fox.

El rating del Super Bowl LX alcanzó su nivel máximo con 137.8 millones de espectadores durante el segundo cuarto, lo cual es un récord. Dicha cifra superó la marca anterior de 137.7 millones durante el segundo cuarto del Super Bowl del año pasado.

La audiencia de este año puso fin a una racha de cuatro Super Bowls que habían experimentado aumentos de rating. Es el quinto año consecutivo en que el partido que define al campeón de la NFL promedia más de 100 millones de espectadores.

