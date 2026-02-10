¿La CDMX se queda sin partido inaugural del Mundial? Esto se sabe del lamentable suceso

En las últimas horas, ha comenzado a sonar cada vez más fuerte el rumor de que la Ciudad de México podría no tener el partido inaugural del Mundial de la FIFA 2026. Diferentes medios de comunicación, como el ESTO, y periodistas como Rubén Rodríguez han afirmado que el Estadio Azteca no estaría listo para las fechas que la FIFA requiere para hacerse cargo del inmueble.

Se había mencionado que, para la apertura el 28 de marzo, en el partido ante Portugal, el Estadio Banorte no estaría terminado en su totalidad. Pero lo preocupante es que, para principios de mayo, la FIFA se apodera de los inmuebles y, si el Coloso de Santa Úrsula no está completo, la inauguración cambiaría de sede y, por lo mismo, México no jugaría su partido en el Azteca.

✨ Estadio Banorte 🏟️ estará listo en marzo del 2026 para seguir haciendo historia y ser el único en recibir, por tercera vez, el partido inaugural del torneo de fútbol más importante del mundo 🌎 .



Tecnología, conectividad, sustentabilidad y diseño para la mejor experiencia ✨ pic.twitter.com/Abeq9uj7cR — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) June 11, 2025

Dudas siguen apareciendo en el Estadio Banorte

El ESTO manifestó que, en el informe que recibió la Bolsa Mexicana de Valores, se reconoce el incumplimiento de fechas en la remodelación. El presidente de Grupo Ollamani y dueño del América y del Estadio Azteca, Emilio Azcárraga, también manifestó que las fechas no son las acordadas, por lo que el temor a perder la inauguración aumentó.

Hasta el momento, se está trabajando a marchas forzadas para que el Estadio Azteca quede listo de cara al 11 de junio, día en que se inaugura el Mundial. Tampoco se ha mencionado cuál sería la sede alterna si el Banorte queda fuera, pero lo que sí se sabe es que, para el 5 de mayo, la FIFA ya debe tener en su poder el inmueble para revisar los últimos detalles.

México enfrenta a Sudáfrica en la inauguración del Mundial

“En marzo, el estadio no va a estar terminado al 100 por ciento, eso es un hecho. FIFA, el 3 o 4 de mayo, te dice: me das el estadio y yo tomo el control porque quieren preparar todo. Si FIFA sabe que no está listo en mayo, le quita el partido inaugural y la sede”, dijo Rubén Rodríguez, analista de FOX One.

Todo sigue siendo un rumor y México enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Los alrededores del inmueble siguen en construcción y dentro del Banorte ya se han podido observar las butacas, el pasto y algunos de los detalles que se logran ver en diferentes imágenes y videos en redes sociales.