¡OFICIAL! Leyendas de Brasil y México pisarán el Estadio Banorte a dos meses del Mundial 2026

Pável Pardo y Edmílson en la presentación del partido de leyendas entre México y Brasil

A menos de dos meses de iniciar el Mundial del 2026, las leyendas de México se medirán ante las leyendas de Brasil en la cancha del Estadio Banorte, partido que promete muchas emociones por los jugadores invitados a este evento.

▶ #Vídeo | ¡EL PRONÓSTICO DE PÁVEL PARDO PARA EL PARTIDO DE LEYENDAS! 😮‍💨

Pável Pardo, exjugador del América, da su pronóstico para el partido de leyendas entre México y Brasil.

📹: @Diegocod23/ @LaRazon_mx pic.twitter.com/jHd18NMpli — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 4, 2026

El cotejo se llevará a cabo el próximo 19 de abril en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y Pável Pardo, exjugador de la Selección Mexicana, y Edmílson, campeón del mundo en 2002, son dos de las leyendas que pisarán la cancha del Coloso de Santa Ursula para verse las caras.

Por su parte, Pável Pardo reveló que “el poder tener un partido tan importante que hemos tenido Confederaciones en el 99, tuvimos Copas América. De verdad que ha sido siempre una rivalidad México-Brasil, pero también una amistad y eso nos une a los dos pueblos.

▶ #Vídeo | ¡PÁVEL PARDO LUCE LISTO PARA EL PARTIDO DE LEYENDAS! 🇲🇽🤩

Pável Pardo habla sobre lo que será el partido de leyendas ante Brasil, y además estará acompañado en la cancha por Rafa Márquez y Andrés Guardado.

📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/NMZXwvMYLg — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 4, 2026

Estas son algunas leyendas confirmadas para el partido de leyendas

Durante la conferencia de prensa se dieron a conocer tres nombres de leyendas que estarán presentes el 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte para el México vs Brasil

Selección Mexicana leyendas confirmadas

Pável Pardo

Rafael Marquéz

Andrés Guardado

Brasil leyendas confirmadas

Edmílson

Ronaldinho

Marcelo

▶ #Vídeo | ¡TODO LISTO PARA EL MÉXICO VS BRASIL DE LEYENDAS! 🤩

Se anuncia el partido de leyendas entre México y Brasil, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte, con exjugadores como Marcelo y Ronaldinho presentes.

📹: @Diegocod23 /… pic.twitter.com/gsHs8T0w4g — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 4, 2026

“La primera vez, cuando tienes ese llamado a representar a tu país, representar a millones de mexicanos, y eso es lo más importante que le puede pasar a un jugador, la emoción y eso no se quita. Y el poder estar en una cancha, en un estadio totalmente emblemático, donde también el personal te conoce bien, pero sobre todo el poder llevar el escudo de tu país. Creo que esa parte es súper importante y es una satisfacción que se queda para siempre”, comentó Pável Pardo

El Estadio Banorte tendrá su última prueba antes del Mundial 2026

▶ #Vídeo | ¡LAS LEYENDAS DE BRASIL DEBUTAN EN MÉXICO!🇲🇽



Robero Oliveira, director del área de asuntos internaciones de la CBF, revela que el partido ante México será el primero de las leyendas de Brasil



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/89trtvenkt — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 4, 2026

Las leyendas de México y Brasil se volverán a poner la camiseta de su selecciones para afrontar un partido en la cancha del Estadio Azteca a dos meses del Mundial 2026.

Este compromiso será importante para el Coloso de Santa Ursula, pues después del México vs Portugal en marzo, el cotejo entre los futbolistas históricos del Tricolor y la Verde amarela pondrá a prueba la cancha del recinto en la CDMX a dos meses del Mundial 2026.

Pues será el 11 de junio de este año cuando el equipo de Javier Aguirre se vea las caras con Sudáfrica para el arranque de la Copa del Mundo.

