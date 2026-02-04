¡OFICIAL! Leyendas de Brasil y México pisarán el Estadio Banorte a dos meses del Mundial 2026

A menos de dos meses de iniciar el Mundial del 2026, las leyendas de México se medirán ante las leyendas de Brasil en la cancha del Estadio Banorte, partido que promete muchas emociones por los jugadores invitados a este evento.
El cotejo se llevará a cabo el próximo 19 de abril en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y Pável Pardo, exjugador de la Selección Mexicana, y Edmílson, campeón del mundo en 2002, son dos de las leyendas que pisarán la cancha del Coloso de Santa Ursula para verse las caras.
Por su parte, Pável Pardo reveló que “el poder tener un partido tan importante que hemos tenido Confederaciones en el 99, tuvimos Copas América. De verdad que ha sido siempre una rivalidad México-Brasil, pero también una amistad y eso nos une a los dos pueblos.
Estas son algunas leyendas confirmadas para el partido de leyendas
Durante la conferencia de prensa se dieron a conocer tres nombres de leyendas que estarán presentes el 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte para el México vs Brasil
Selección Mexicana leyendas confirmadas
- Pável Pardo
- Rafael Marquéz
- Andrés Guardado
Brasil leyendas confirmadas
- Edmílson
- Ronaldinho
- Marcelo
“La primera vez, cuando tienes ese llamado a representar a tu país, representar a millones de mexicanos, y eso es lo más importante que le puede pasar a un jugador, la emoción y eso no se quita. Y el poder estar en una cancha, en un estadio totalmente emblemático, donde también el personal te conoce bien, pero sobre todo el poder llevar el escudo de tu país. Creo que esa parte es súper importante y es una satisfacción que se queda para siempre”, comentó Pável Pardo
El Estadio Banorte tendrá su última prueba antes del Mundial 2026
Las leyendas de México y Brasil se volverán a poner la camiseta de su selecciones para afrontar un partido en la cancha del Estadio Azteca a dos meses del Mundial 2026.
Este compromiso será importante para el Coloso de Santa Ursula, pues después del México vs Portugal en marzo, el cotejo entre los futbolistas históricos del Tricolor y la Verde amarela pondrá a prueba la cancha del recinto en la CDMX a dos meses del Mundial 2026.
Pues será el 11 de junio de este año cuando el equipo de Javier Aguirre se vea las caras con Sudáfrica para el arranque de la Copa del Mundo.
