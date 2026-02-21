Willie Colón, cantante reconocido por temas como “El Gran Varón”, “Gitana” e “Idilio”, murió este sábado a los 75 años. La noticia fue confirmada con un comunicado publicado en sus redes sociales.

En medio de homenajes y recuerdos, muchos seguidores se han preguntado quiénes y cuántos son los hijos del legendario trombonista y cantante. Su familia es muy amplia y se mantuvo unida en el lecho de muerte de Colón. Te contamos de la descendencia del famoso cantante.

¿Quiénes son los hijos de Willie Colón?

Willie Colón tuvo cuatro tres biológicos junto a su esposa Julia Colón Craig, además de haber adoptado a su sobrino Joe tras la muerte de su hermana Cynthia en 1976.

Miguel (también mencionado como Ian) , quien ha mantenido un perfil bajo, alejado de la vida pública, siguiendo la línea de discreción que caracterizó a la familia Colón.

Diego , otro de los hijos de Willie Colón, igualmente reservado en cuanto a apariciones públicas.

Alejandro (registrado en algunos documentos como Antonio), quien también se mantiene alejado del mundo del entretenimiento.

El mayor de ellos es Willie Jr., quien se desempeña como policía en Nueva York. Algunas versiones señalan que proviene de una relación previa del cantante, pero fue plenamente integrado al núcleo familiar.

Por lo que, en total, Willie Colón tiene 5 hijos, entre los biológicos y el adoptado.

¿Quiénes son los hijos de Willie Colón? ı Foto: FB Willie Colón

Y como la familia nunca deja de crecer, el legendario músico de El Bronx era abuelo y bisabuelo. Aunque no hay información precisa sobre el número de nietos de Willie Colón, sí se sabe que tenía, al menos, dos bisnietos.

El intérprete de “El Gran Varón”, “Oh Qué Será?” y “Talento de Televisión”, publicó a través de su cuenta de Facebook, en octubre de 2021, una fotografía de su segundo bisnieto.

La familia de Willie Colón confirma la muerte del legendario cantante

Este sábado 21 de febrero por la mañana, la familia de Willie Colón publicó en redes sociales un comunicado donde se confirmó la muerte del artista.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en la comunicación.

Agregaron que, pese a estar tristes por la partida del cantante y productor, él vivirá en su música: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.