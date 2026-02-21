Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero; tenía 75 años. Tras difundirse la noticia, la atención no sólo se ha centrado en su legado musical, sino también en su vida personal.

En medio de la conmoción, muchos se preguntan quién fue la mujer que lo acompañó durante más de cinco décadas y que compartió con él tanto los momentos de éxito como los episodios más difíciles. Ella es su esposa, Julia Colón Craig, quien fue fundamental en la trayectoria del salsero; te contamos más de esta bella dama.

¿Quién era la esposa de Willie Colón?

La esposa de Willie Colón fue Julia Colón Craig, también conocida como Julia May Craig, quien es de origen irlandés.

Julia se convirtió en el gran apoyo emocional y logístico del artista, sobre todo cuando comenzó su carrera con Fania Records. Su relación comenzó a inicios de los años ochenta y se consolidó en un matrimonio que perduró más de cincuenta años.

Hace unos años el cantante compartió una fotografía donde aparece junto a su esposa el día de su boda. Su pareja luce un vestido blanco de manga larga mientras sostiene un ramo de flores.

Julia Craig y Willie Colón en su boda ı Foto: FB Willie Colón

A diferencia de la vida pública de su esposo, Julia mantuvo un perfil bajo, alejada de los reflectores y los escándalos públicos, pero siempre presente en la vida de sus hijos y acompañando la carrera de Colón.

No obstante, el cantante compartía de vez en cuando fotografías junto a su esposa. Por ejemplo, cuando Willie Colón recibió la Medalla De Honor De Ellis Island, en mayo de 2018, la pareja posó para la cámara y la foto fue publicada por el famoso salsero en Facebook.

La Medalla de Honor de Ellis Island es una condecoración que rinde homenaje a inmigrantes y sus descendientes que han contribuido al bienestar de Estados Unidos.

Willie Colón y su esposa Julia Craig en mayo de 2018 ı Foto: FB Willie Colón

¿Willie Colón y su esposa Julia tuvieron hijos?

Willie Colón y su esposa Julia tuvieron tres hijos biológicos.

La presencia de su esposa fue clave en momentos críticos, como el grave accidente automovilístico que ambos sufrieron en 2021. Diversos medios han señalado que Julia fue quien literalmente le salvó la vida en aquel episodio, por lo que ella es una mujer que no sólo fue compañera sentimental, sino también sostén vital en la trayectoria del salsero.