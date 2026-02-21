¿De qué murió Willie Colón, leyenda de la salsa?

La música está de luto por la muerte del cantante y músico Willie Colón, quien falleció este 21 de febrero a los 75 años, luego de haber sido hospitalizado.

Los fans están devastados, pues Willie Colón era uno de los artistas más reconocidos, un ícono de la salsa, que dejó grandes éxitos como su legado, entre los que destacan Pedro Navajas o El Gran Varón.

¿De qué murió Willie Colón?

Wilie Colón habría fallecido por problemas respiratorios, según se informó la mañana del sábado 21 de febrero, pues el artista ingresó al hospital en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York y fue ingresado por ese motivo.

En agosto de 2025, Willie Colón visitó el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, incluso se tomó una fotografía con el doctor Vinicio Almonte, quien es especialista en este centro médico, por lo que los fans también mencionan que el cantante pudo haber muerto de un infarto.

Willie Colón visitó especialistas cardiovasculares en agosto 2025 ı Foto: FB Willie Colón

Sin embargo, por el momento no se saben exactamente cuáles fueron las causas de su muerte, sin embargo, se espera que en las próximas horas se revelen los detalles de lo que le sucedió.

Su familia publicó un comunicado para informar que el músico falleció la mañana de este sábado y estuvo acompañado de todos sus seres queridos.

Además, enalteció el legado musical que dejó el artista: “Aunque lloramos su ausencia también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, se lee en el mensaje.

Willie Colón fue uno de los artistas que marcó época en la salsa en todo el continente americano con su ritmo y sus letras que ponían a bailar a todo el público.

Las canciones de Willie Colón

Willie Colón dejó una huella imborrable con sus temas musicales, uno de los más recordados es El gran varón y también está Pedro Navaja, éste último lo hizo en colaboración con Rubén Blades y fue incluido en la película con el mismo nombre, la cual fue protagonizada por el reconocido actor Andrés García.