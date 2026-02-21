Tras conocerse la muerte de Willie Colón, muchos de sus seguidores han comenzado a recordar cómo lucía el legendario trombonista y cantante en sus años de juventud. La nostalgia se ha hecho presente en redes sociales, donde circulan imágenes que muestran al artista en sus primeras etapas de carrera, con el estilo rebelde que lo caracterizó y que le otorgó el apodo de El Malo del Bronx.

El propio Willie Colón compartió en varias ocasiones fotografías de archivo en sus cuentas oficiales, permitiendo a sus admiradores acercarse a esa faceta más íntima y personal. Hoy, esas imágenes cobran un nuevo sentido como homenaje a su legado y aquí te las mostramos.

Así lucía Willie Colón de joven | FOTOS

A raíz de la muerte de Willie Colón, en redes sociales se han difundido cientos de imágenes del legendario salsero. Incluso el propio intérprete solía compartir fotografías de diferentes etapas de su vida.

Una de ellas es una foto de cuando era un niño, aproximadamente tendría 6 años, pero su imagen ya proyectaba seguridad y elegancia. Se puede ver a un Willie luciendo un smoking negro, como un presagio de lo que le esperaba a su vida en medio de orquestas de salsa y escenarios.

Willie Colón de niño ı Foto: FB Willie Colón

Además, en otra foto publicada por Willie Colón podemos ver al cantante, quien estaría en la adolescencia, teniendo entre 16 y 18 años. Lo sorprendente es que no porta su típica barba y bigote.

Así lucía Willie Colón de joven ı Foto: FB Willie Colón

El cantante Willie Colón también compartió una fotografía suya donde se encuentra en el Teatro Puerto Rico, en El Bronx, en el año 1970. El músico tendría alrededor de 20 años en la foto, sin embargo, ya luce su particular bigote y ropa al estilo gánster, sello característico de El Malo.

El Teatro Puerto Rico, ubicado en la ciudad de Nueva York, fue escenario de presentaciones de figuras como Tito Puente, Vicentico Valdés, Marcelino Guerra, Machito, Arsenio Rodríguez, Charlie y Eddie Palmieri, Orlando Marin, Manny Oquendo, Ray Barretto, Barry Rogers, Johnny Pacheco, Joe Loco, Joe Quijano, así como de Willie Colón y Héctor Lavoe.

Willie Colón en el Teatro Puerto Rico, en El Bronx, en 1970 ı Foto: FB Willie Colón

En uno de los aniversarios luctuosos de Héctor Lavoe, Willie Colón compartió una foto en la que aparece sosteniendo por lo alto la mano de su compañero de estudio, conocido como El Cantante de Cantantes. Esta imagen pudo haber sido tomada alrededor de 1973, cuando El Varón de la Salsa tenía cerca de 23 años.

El músico luce un elegante smoking en tono oscuro, mientras Lavoe usa sus características gafas y un traje blanco.

Héctor Lavoe y Willie Colón ı Foto: FB Willie Colón

Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero en Nueva York, Estados Unidos. El famoso intérprete y productor tenía 75 años. Así se veía en una de sus últimas apariciones en público: