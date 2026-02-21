Esta mañana se dio a conocer la muerte de Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa, a los 75 años. El trombonista, cantante y compositor falleció este sábado 21 de febrero en Nueva York, tras haber sido internado de emergencia.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta de Facebook del músico: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

La noticia rápidamente generó conmoción en el mundo de la música latina, pues es reconocido como una figura clave en la construcción del sonido de la salsa moderna. Conoce su trayectoria.

¿Quién era Willie Colón, artista que falleció? | PERFIL

William Anthony Colón nació el 28 de abril de 1950 en El Bronx, Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña. Fue criado en Puerto Rico por su abuela y su tía, por lo que desde niño estuvo rodeado de música tradicional boricua y ritmos latinoamericanos como el son cubano y el tango.

Desde los 11 años mostró talento para los instrumentos de viento, inclinación que lo llevaría a convertirse en uno de los trombonistas más influyentes de su generación.

Con apenas 17 años Willie Colón se unió al sello Fania Records, creado por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, que revolucionó la música latina en los años sesenta y setenta.

Allí colaboró con artistas como Héctor Lavoe, con quien formó una de las duplas más memorables de la salsa. Juntos dieron vida a clásicos como “El malo” y “Che che colé”, piezas que marcaron la identidad del género y lo conectaron con las realidades sociales de la comunidad latina en Nueva York.

Willie Colón ı Foto: FB Willie Colón

Willie Colón no sólo fue intérprete, sino también compositor y productor. Su estilo dentro de la salsa resaltó por reflejar la vida cotidiana en El Bronx y las luchas de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos.

Obras como “Cosa Nuestra” y “El gran varón” trascendieron lo musical para convertirse en relatos de identidad, resistencia y crítica social. Además, su carrera se extendió hacia la política y el activismo, pues defendió los derechos de los latinos y participó en iniciativas comunitarias.

Willie Colón tiene más de cinco décadas de trayectoria, decenas de discos y colaboraciones con figuras como Rubén Blades y Celia Cruz. Su música no solo llenó pistas de baile, sino que también dio voz a una generación que exigía respeto y visibilidad. Sin embargo, en años previos a su muerte, mostró su total apoyo a Donald Trump.

Además, recientemente fue homenajeado en el video musical de “NuevaYol” de Bad Bunny.