Manelyk, de estrella de realities a protagonista teatral

Durante más de una década, Manelyk ha sido una de las figuras más representativas de los realities en Latinoamérica. Su nombre está ligado a La casa de los famosos y Acapulco Shore, uno de los fenómenos televisivos más exitosos de los últimos años y a una generación que encontró en estos formatos una nueva forma de entretenimiento. Por eso, cuando habla del presente que atraviesa el género, lo hace desde el conocimiento de quien lo vivió desde adentro y desde la preocupación de quien considera que algo se ha perdido en el camino.

“Los siento muy viciados ya. Creo que necesitamos parar un poco ese formato porque se está quemando más. Antes la gente veía los realities para divertirse, como cuando estaba Acapulco Shore y te morías de la risa. Ahora siento que muchas veces son para agredir, difamar o destruir a los participantes”, afirmó a La Razón Manelyk.

El Tip: El que se enamora pierde se presenta todos los jueves a las 20:30 horas en el nuevo Teatro Versalles en la CDMX.

Para la actriz, la competencia ha dejado de centrarse en las historias, las personalidades o los conflictos que surgen durante la convivencia, para enfocarse en la confrontación y el escándalo.

“Parece que ahora gana quien deja peor parado a otro participante. Entre más destruyas una carrera o una familia, mejor. Y creo que de eso no se trata porque sigue siendo un reality show, no la vida real”, sostuvo.

La conductora consideró que las redes sociales han contribuido a radicalizar la experiencia, llevando las rivalidades a niveles que antes no existían.

“Ahora es como si fuera un Mundial. Parece que tienes que apoyar a alguien por su país o porque es de tu equipo. Pero esto no es futbol. Si alguien me cae bien lo voy a apoyar y punto. Hemos llevado los realities a un nivel demasiado intenso”, expresó.

Sin embargo, sus críticas no significan una despedida. Lejos de renegar del formato, sigue disfrutándolo y volvería a participar si surgiera una propuesta que la entusiasme.

“A mí me encantan los realities. Si me ofrecen uno que me convenga y que me guste, claro que lo haría. No estoy peleada con los realities porque forman parte de mi historia y de mi carrera”, dijo.

Precisamente esa defensa del género está ligada a otra batalla personal que ha enfrentado durante años: el estigma que persigue a quienes surgen de este tipo de programas televisivos.

Esa filosofía es la que la llevó a aceptar uno de los mayores retos de su carrera: debutar en teatro con El que se enamora pierde, montaje que comparte con Moisés Peñaloza, Grisel Margarita y Samuel Zarazúa.

La oportunidad llegó de manera inesperada. Mientras trabajaba con Zarazúa como coach actoral para otro proyecto, una escena de la obra apareció como parte de un ejercicio de interpretación.

La reacción fue inmediata. “Leí una escena y dije: ‘Qué bonita obra’. Me llamó muchísimo la atención la historia y empecé a preguntar de qué trataba y quiénes eran los personajes”, recordó.

Lo que comenzó como curiosidad terminó convirtiéndose en una invitación para interpretar a Gabriela, uno de los personajes centrales de la historia.

“Cuando me dijeron que les gustaba para el personaje me encantó la idea, pero también me dio muchísimo miedo. Pensé: ‘¿En qué te estás metiendo?’. Una cosa es hacer televisión y otra muy distinta es hacer teatro. Aquí no hay cortes ni segundas oportunidades”.

Más allá del desafío personal, la actriz aseguró que la responsabilidad de formar parte de una producción teatral fue lo que más peso tuvo en su decisión.

“Sentía mucho compromiso porque si no lo hacía bien iba a afectar el trabajo de muchas personas. No sólo de los actores, sino del productor, del equipo técnico y de toda la gente que está detrás de una función”, contó.

Pero cuando el telón se abrió, todo cambió. “Es como magia. Desaparece todo. Lo tengo tan ensayado que simplemente empiezas a vivir la historia y a conectar con la gente”, compartió.

Aun así, comentó que los nervios continúan acompañándola función tras función. “Siempre es el mismo nervio. Creo que cuando pierdes esa chispa ya perdiste todo. Es respeto al escenario, a la profesión y al público”.

Mientras espera el estreno de una serie, analiza propuestas para realities.