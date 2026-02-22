¿Rubén Blades y Willie Colón se reconciliaron?

La historia de Rubén Blades y Willie Colón es una de las más fascinantes dentro de la salsa. Juntos marcaron una época dorada en la música latina, creando discos emblemáticos como Siembra (1978), considerado el álbum más vendido en la historia del género.

Sin embargo, detrás del éxito artístico se gestó una relación compleja, marcada por diferencias personales y profesionales que los alejaron durante más de 20 años. Ahora que murió Colón, la pregunta que muchos fans se hacen es si, después de tanto tiempo, los dos gigantes de la salsa lograron reconciliarse. Te contamos lo que se sabe al respecto.

¿Por qué se pelearon Rubén Blades y Willie Colón?

La separación entre Rubén Blades y Willie Colón no fue producto de un sólo incidente, sino de una acumulación de tensiones, sin embargo, sí hubo un evento que es considerada “la gota que derramó el vaso”.

Por un lado, existían diferencias creativas. Blades buscaba un enfoque más narrativo y social en sus letras, mientras que Colón defendía un estilo más tradicional y comercial. Además, los egos y la presión de la industria de la música jugaron un papel importante.

Otro factor fue la disputa sobre créditos y derechos de autor. Rubén Blades sentía que su aporte como compositor no siempre recibía el reconocimiento adecuado, mientras que Willie Colón, como productor y arreglista, aseguraba que tenía un rol central en el éxito de los discos. Estas diferencias se intensificaron con el paso del tiempo, lo que se vio reflejado en varias declaraciones públicas.

Rubén Blades y Willie Colón ı Foto: Especial

Pero el evento que hizo estallar todo ocurrió en 2003, cuando se reunieron para celebrar los 25 años de Siembra con un concierto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.

Al terminar el espectáculo, Willie Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero que habían acordado al inicio. Esta pelea fue llevada al ámbito legal y fue hasta 2013 que un juez de un tribunal puertorriqueño falló en favor de Rubén.

Las investigaciones revelaron que la promotora del concierto recibió el dinero que le correspondía a los cantantes y lo usó para pagar deudas de la empresa sin autorización. Desde entonces los intérpretes se mantuvieron alejados.

¿Rubén Blades y Willie Colón se reconciliaron?

En los últimos años, la relación entre Rubén Blades y Willie Colón mostraron señales de reconciliación, sin embargo, no se puede asegurar que hayan retomado su amistad, pues no existen declaraciones públicas al respecto.

No obstante, Blades ha demostrado respeto y cariño por El Malo del Bronx. En 2021, tras el grave accidente automovilístico que sufrió Willie Colón, el panameño envió mensajes de apoyo, lo que fue interpretado como un acercamiento humano más allá de las diferencias que hubo en el pasado.

Además, el 20 de febrero de este año, Rubén Bladés comunicó en redes sociales que Colón se encontraba hospitalizado. Finalmente, el sábado 21 de febrero, el intérprete dio a conocer que su colega había fallecido. Es por ello que se especula que los artistas habrían mantenido comunicación en los últimos años.