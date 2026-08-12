El cantante Cristian Castro concluyó una etapa de su vida académica pues, tras una agitada carrera en el mundo de la música, a los 51 años logró graduarse de la Preparatoria. Esta tarde el artista lució con orgullo una toga y un birrete mientras su mamá, la actriz Verónica Castro, lo acompañó desde las gradas del auditorio en el que se realizó la ceremonia.

Así fue la graduación de Cristian Castro; Verónica Castro acompañó al cantante

Poco antes de las 5:30 pm, hora fijada para la ceremonia de Cristian Castro, la intérprete Verónica Castro apareció a bordo de una camioneta negra. Lo que más sorprendió a usuarios de redes sociales fue que estaba usando oxígeno y uno de los integrantes de su equipo dijo que la famosa “no se puede mover mucho”.

No obstante, se mantuvo respondiendo con amabilidad a los reporteros que la interceptaron. “Ya cumplió su palabra, vamos a ver ahorita”, dijo la actriz cuando la abordaron sobre la ceremonia de graduación del cantante de “Azul” y agradeció a Dios por poder ver a su hijo cumpliendo una de sus metas.

Además, afirmó que los estudios son una parte importante de la vida. “Hay que estudiar, es la única forma de salir adelante”, expresó.

Del mismo modo, dijo que era la encargada de darle un mensaje a la generación de Cristian Castro que se graduó esta tarde. Y añadió que tenían planeada “una cenita con sus cuates de la escuela”, antes de ingresar al auditorio en el que se llevaría a cabo la ceremonia.

Un rato después comenzó la graduación de Cristian Castro y miles de personas de varias partes del mundo se conectaron a la transmisión en vivo, pues esperaban con ansias ver al cantante de 51 años recibiendo su certificado de Preparatoria.

“Muchas felicidades a nuestro egresado Cristian Castro”, se oyó a la maestra de ceremonias decir, lo que desató una ola de aplausos y gritos de celebración entre los presentes.

El Gallito feliz subió en ese momento al escenario mientras lucía una toga y un birrete, igual que el resto de sus compañeros y compañeras.

Yo bien entretenida viendo la graduación de prepa de Cristian Castro pic.twitter.com/m2weH6RoWP — La Presi® ⚽🚂✨ (@RocioYelitza) August 13, 2026

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