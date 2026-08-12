Cristian Castro se gradúa HOY de la UNAM, ¿dónde y a qué hora ver la ceremonia?

El cantante mexicano Cristian Castro, de 51 años, está de fiesta pues celebra un logro académico: terminar la Preparatoria. Aunque a varias personas puede parecerles un simple certificado, la realidad es que para el artista es sumamente significativo ya que, desde niño, se dedicó por completo a su carrera en los escenarios y no pudo continuar estudiando.

Miles de fans de toda Latinoamérica esperan festejar con el Gallito feliz, quien ahora será todo un puma. Descubre en La Razón de México a qué hora y dónde puedes seguir completamente en vivo la ceremonia de graduación del intérprete de éxitos como “Azul” y “Por Amarte Así”.

Cristian Castro se gradúa HOY de la UNAM

Durante su presentación en el Auditorio Nacional, Cristian Castro sorprendió al público pues reveló que se graduará de la Preparatoria y recordó que durante su juventud no pudo concluir sus estudios debido a su agitada carrera artística.

Al finalizar la presentación, el intérprete de “Azul” fue abordado por reporteros de diversos medios de comunicación. “Me costó un huev*”, se sinceró el artista, y compartió que su mamá, la actriz Verónica Castro, ya prepara una cena especial para celebrar que por fin obtendrá su certificado.

🎓 “Me costó un hu3v0”: Cristian Castro celebra que terminó la preparatoria y revela que su mamá, Verónica Castro, ya le organiza una cena de celebración. ✍️ #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/reqSO6sA93 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 12, 2026

¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de graduación de Cristian Castro?

Cristian Castro se gradúa hoy de la Preparatoria, la cual cursó en línea en la institución PrepaW, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La ceremonia será transmitida totalmente en vivo a través de Instagram, sólo debes ingresar a la cuenta @prepaw_edu a las 5:30 pm, hora del centro de México.

“La espera terminó. Acompáñanos en la transmisión en vivo de nuestra Ceremonia de Graduación y celebra con nosotros este importante logro. Con la participación especial de Cristian Castro, nuestro Graduado de Honor”, escribió la escuela esta mañana.

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