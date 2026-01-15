Julio Iglesias enfrenta una fuerte controversia y un proceso de investigación en su país, luego de que dos exempleadas lo acusaran de abuso sexual. A raíz de esta situación, en redes sociales circulan varios videos en los que el cantante besa y se acerca inapropiadamente a varias actrices, conductoras y reporteras del medio del espectáculo.

Entre los nombres más sonados está el de la actriz y cantante mexicana Verónica Castro, quien reveló que durante la década de los ochenta vivió episodios de acoso por parte del intérprete español frente a las cámaras.

Te contamos cómo fue el incómodo momento que vivió la famosa y te mostramos otros antecedentes de acoso de Julio Iglesias.

TE RECOMENDAMOS: Polémica Ana María Alvarado recuerda cuando Julio Iglesias le hizo una indecorosa propuesta

Verónica Castro y otras mujeres que fueron acosadas por Julio Iglesias

Verónica Castro narra episodio de acoso de Julio Iglesias

Durante una entrevista con Paty Chapoy, la actriz mexicana Verónica Castro recordó que Julio Iglesias le “robó” un beso y la tocó inapropiadamente frente a las cámaras durante un evento al que asistieron varios artistas.

“Un día me agarró la nalga, Julio, arriba de un escenario. Habíamos varios artistas, era una entrega de unos premios, no sé qué, una fiesta muy grande, también estaba Julio Iglesias. Él quedó atrasito de mí, estaba yo también en la bola, y de repente siento que alguien me agarra la bomba y yo meto un trancazo para atrás, porque, el que haya sido, se lleva su trancazo, y era Julio.

“Yo, ‘óyeme, c*brón, ¿por qué me agarras la nalga?’, me dice ‘porque no me la dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario’. Se levanta, me agarra la cabeza y me da un beso, y yo en la cámara, casi en vivo, y a todo color, y digo ‘bueno, corta la cámara, porque te voy a dar un m*drazo’, le dije, ¿por qué me haces esto?“, concluyó Verónica Castro, sin embargo, al final le quita peso a la acción de Julio Iglesias.

El incómodo momento de Susana Giménez, conductora argentina

La conductora argentina Susana Giménez vivió un incómodo momento durante una entrevista que le realizó a Enrique Iglesias en el año 2004.

Desde que el intérprete español entró al foro, insistió en besar en los labios y abrazar a la mujer. Además, cuando se sentó en un sillón del set, el famoso le pidió a Susana que se sentara junto a él; momentos después, volvió a tomar la cara de la argentina entre sus manos con fuerza y la obliga a besarlo.

“No, Julio. Escuchame una cosa, vos sos un hombre casado”, inició diciendo la presentadora para alejarse un poco de Julio Iglesias. Mientras tanto, el público reía y aplaudía, pues este tipo de violencia estaba normalizado.

🔴Un vídeo que retrata a Julio Iglesias.

Una entrevista de 2004 entre Julio Iglesias y Susana Giménez ha vuelto a circular tras la denuncia de dos

ex-empleadas del cantante. En las imágenes, la presentadora se muestra visiblemente incómoda y se ve obligada a marcar límites en… pic.twitter.com/Ae62YZOjXC — Almudena Ariza (@almuariza) January 14, 2026

Julio Iglesias besa a una reportera de Bolivia

En un video difundido en X, antes Twitter, se aprecia a Julio Iglesias besando a una reportera del Canal PAT TV, de Bolivia.

Lo hacía con presentadoras famosas, fans, reporteras... Pero Ayuso ya está preparando una medalla para Julio Iglesias pic.twitter.com/MiLPLYsb34 — Raúl ☣ (@TheMisticForest) January 14, 2026

Gisela Valcárcel le pone un alto a Julio Iglesias

En Perú, Julio Iglesias fue invitado a un programa conducido por Gisela Valcárcel. Desde el inicio, el español le acomoda brevemente el vestido a Gisela y roza su rodilla con la mano.

Luego, como era costumbre, el cantante intentó besar a la presentadora diciendo: “Un beso Giselita”. La mujer le respondió: “Jamás”, mientras desviaba la cara.

Julio Iglesias sienta en sus piernas a la reportera Jimena Cyrulnik

La periodista Jimena Cyrulnik realizó una entrevista a Julio Iglesias, sin embargo, el cantante está todo el tiempo coqueteando con la joven de 22 años.

Finalmente, en una conferencia de prensa, frente a varios medios, el español sentó sobre sus piernas a la chica, mientras la tomaba de la cintura. “Me encanta la boca que tienes”, le comentó.