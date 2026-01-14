Julio Iglesias prepara defensa tras acusación de abuso a exempleadas

El pasado martes 13 de enero, salieron a la luz fuertes acusaciones contra Julio Iglesias, quien fue señalado de cometer agresiones y abuso sexual a exempleadas domésticas cuando ellas trabajan en sus mansiones, lo que desató polémica.

Julio Iglesias se prepara tras acusación de abuso

Horas después de que las acusaciones de abuso salieron a la luz, la revista HOLA! España buscó a Julio Iglesias para hablar sobre las mismas y reveló que ya se encuentra preparando una defensa en contra de los señalamientos que ha recibido.

Así se ve Julio Iglesias actualmente ı Foto: IG Julio Iglesias

Aunque el cantante de ‘Me va, me va’ prefirió no hacer declaraciones de momento por la delicada situación que atraviesa, aseguró al medio de comunicación que llegará el momento en que se pronunciará.

De acuerdo con el medio, el intérprete de 82 años prepara su defensa con certeza de que todo se va a aclarar próximamente. “Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, asegura la edición española.

El círculo cercano del intérprete ha permanecido al margen de la situación, al mantener el silencio y evitar las declaraciones públicas. A pesar de ello, en privado han negado de manera contundente los hechos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga al cantante por una denuncia presentada por dos mujeres que trabajaron en las mansiones del intérprete y habrían vivido episodios de acoso y agresión sexual en 2021.

En exclusiva, elDiario.es exhibió una investigación que habría sido realizada durante tres años, en la que se contactó a 15 exempleadas del servicio doméstico en las diferentes mansiones del famoso, revisando hechos entre 1990 y 2023.

La empleada que acusa a Iglesias de cometer abuso con penetraciones, asegura que el hombre de 77 años en ese entonces, la mandaba a llamar a su habitación al acabar la jornada laboral. “Me usaba todas las noches”, asegura, “me sentía como un objeto, como una esclava”. Los encuentros ocurrían casi siempre en presencia de otra empleada con un rango superior.