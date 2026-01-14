Julio Iglesias, uno de los cantantes más reconocidos de la música española y figura internacional con más de cinco décadas de trayectoria, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su carrera, aunque algunos afirman que se veía venir.

El intérprete de “De niña a mujer” y “Me olvidé de vivir” ha sido señalado por presuntos abusos sexuales cometidos contra mujeres que trabajaron para él. Las denuncias fueron reveladas hace unos días y han generado un fuerte impacto en redes sociales y entre sus fans.

Debido a la dimensión del caso, usuarios sienten curiosidad por conocer quiénes son las mujeres que denunciaron al cantante. Esto se sabe.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Julio Iglesias, de 82 años, es acusado de agresiones sexuales y acoso laboral.

Todo surgió a raíz de una investigación que fue publicada por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Los testimonios dieron pie a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España iniciara una investigación formal.

Las víctimas relataron episodios de violencia sexual ocurridos en 2021, incluyendo tocamientos y penetraciones sin consentimiento, mientras trabajaban en las residencias del cantante. Además, denunciaron que el ambiente laboral era pesado, pues se encontraban en aislamiento total y bajo el control y la humillación del cantante, así como de una persona de servicio de un rango mayor al de ellas.

Los testimonios señalan que los abusos se dieron en casas de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Estas acusaciones fueron acompañadas por audios e imágenes que refuerzan los testimonios de las mujeres.

Las declaraciones de las exempleadas fueron recopiladas durante más de tres años de investigación periodística y ahora forman parte de un proceso judicial en España.

Julio Iglesias es acusado de abuso contra sus ex empleadas ı Foto: AP

¿Quién acusa a Julio Iglesias de abuso?

Las denuncias contra Julio Iglesias provienen de dos exempleadas del famoso.

Una era trabajadora del servicio doméstico, quien asegura haber sido víctima de agresiones sexuales durante su estancia en las residencias del cantante.

La otra mujer es una fisioterapeuta, que también trabajó bajo contrato interno y denunció haber sufrido abusos en el mismo periodo.

Ambas mujeres trabajaron para Julio Iglesias en 2021, cuando el cantante tenía 77 años. Una de ellas tenía apenas 22 años en ese momento.

Debido a lo delicado del asunto, la identidad de las extrabajadoras no se difundió. Con ello se busca evitar la revictimización y el acoso del que pudieran ser objeto en redes sociales.

Actualmente la Fiscalía española se encuentra investigando los hechos y los testimonios. Se espera que en los siguientes meses se dé a conocer más información sobre el caso y, si resulta culpable, el cantante deberá cumplir alguna condena en prisión o reparar el daño monetariamente.