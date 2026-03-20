Mario Domm estalla contra Samo en concierto de Camila: ‘Estoy cansado’ | VIDEO

¿Camila se va a separar de nuevo? Esta es una pregunta que se hacen los fans de la agrupación después de que uno de los fundadores de la banda, Mario Domm, estallara contra su compañero Samo por faltar al más reciente concierto de la banda.

Fue este 19 de marzo que la banda Camila se presentó en la Feria de las Fresas en Irapuato, un evento que contó con la presencia de cientos de personas pero la agrupación no estuvo completa, pues Samo había anunciado que no se presentaría..

En su breve comunicado, el cantante dijo que “los motivos (de su ausencia) corresponden a situaciones de las propias oficinas de management, las cuales no puedo a dar a conocer por ética y confidencialidad”, señaló.

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Mario Domm estalla contra Samo

Antes de arrancar con la presentación en la Feria de las Fresas, Mario Domm se tomó un momento para hablar con el público y declaró: “Camila somos tres, la tercera persona es la segunda vez, segundo concierto que nos deja de plantón”, acusó.

“Esta persona no quiso asistir a este concierto, ¿Cuánta gente había viajado para vernos? La persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo“, sentenció sin decir el nombre de Samo directamente.

El famoso le preguntó al público si debían cancelar el concierto por la ausencia de su compañero, a lo que la audiencia se negó. “Estamos 30 (incluyendo staff), falta uno, ¿cantamos o nos vamos a ching*r a nuestra madre?“, cuestionó de nuevo.

@marianoosoriooficial ¡ROMPE EL SILENCIO! MARIO DOMM, de Camila, asegura que SAMO: “NO QUISO ASISTIR AL CONCIERTO. Estoy cansado de disculparlo”. Esto pasó anoche en Irapuato. Por su parte Samo publicó este comunicado: “Los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de Management, las cuales no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad”. ♬ sonido original - Mariano Osorio

Las redes sociales estallaron con el video, pues muchos coincidieron en que fue poco profesional y hasta soberbio por parte de Samo que se ausentara a un concierto que ya estaba pactado.

Y es que las palabras de Mario Domm dejaron ver al público que el motivo de su ausencia no tenía algo que ver con algún problema médico, familiar o de otro tipo, sino que el cantante “no quiso” asistir.

Por este motivo, algunos de los comentarios en redes sociales por la ausencia de Samo en el concierto de Camila y las palabras de Mario Domm son: