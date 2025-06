Operan de urgencia a Samo de ‘Camila’ ante un posible cáncer: ‘No tenía síntomas’

El cantante y compositor mexicano Samo, integrante de la agrupación Camila, compartió con sus seguidores a través de un video en Instagram que fue sometido a una cirugía de urgencia debido a la posibilidad de padecer cáncer.

En el video, se le observa recostado en una cama de hospital, donde expresó: “¿Cómo están? A mí me tocó dormir en una clínica, terminando la gira de Estados Unidos, pero pues la salud se merma a veces y hay que cuidarse. Ayer tuve una cirugía y eso me hace reflexionar lo mucho que uno se tiene que cuidar y sobre todo estarse chequeando.”

Aunque Samo no especificó el tipo de cirugía ni el diagnóstico, pero mencionó que la intervención fue necesaria tras la conclusión de la gira de Camila por Estados Unidos. Este tour, que marcó el regreso de la banda tras varios años de separación, incluyó presentaciones en diversas ciudades y fue parte de su gira Regresa, que también los llevará a diferentes puntos de la República Mexicana entre noviembre y diciembre del año en curso.

“Aunque no te sientas mal el chequeo médico es importante, porque no sabes lo que te está pasando, no tenía síntomas, pero bueno, tuve una cirugía, me estoy recuperando”, agregó el cantante de éxitos como “Mientes”.

El grupo, compuesto por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, se reunió nuevamente para ofrecer conciertos y compartir nuevas historias con su público.

Operan de urgencia a Samo de Camila ante un posible cáncer

En el programa Ventaneando, se informó que el motivo por el cual Samo fue sometido a una cirugía se debió a una medida preventiva relacionada con un posible diagnóstico de cáncer. Durante la emisión, Ricardo Manjarrez explicó que se pusieron en contacto con el mánager del cantante, quien aclaró que el procedimiento no fue resultado de una emergencia médica, sino una intervención programada con la intención de evitar el desarrollo de una enfermedad mayor.

“Nos comunicamos con su mánager y me dijo que ‘publicó este mensaje para crear la consciencia de la importancia de checarse frecuentemente y así detectar el inicio de un posible cáncer, eso es lo que evitamos con esta cirugía’”, relató el periodista, destacando el propósito del mensaje compartido por Samo: fomentar la cultura del autocuidado y la detección temprana.

El estado de salud de Samo ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes le han expresado mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación. Se espera que el cantante brinde más detalles sobre su condición en los próximos días.