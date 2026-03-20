Después de que se hiciera viral el video donde Taylor Frankie Paul agrede a su ex pareja, las redes sociales han estallado y muchos se preguntan quién es esta creadora de contenido y personalidad del Internet que ha causado tanto revuelo. Te contamos lo que sabemos sobre ella.

¿Quién es Taylor Frankie Paul?

Taylor Frankie Paul es protagonista de la serie de telerrealidad The Secret Lives of Mormon Wives, un reality show de la plataforma Hulu. La mujer saltó a la fama internacional al destapar el escándalo de intercambio de parejas en 2022.

Filtran video de Taylor Frankie Paul en acalorada pelea ı Foto: IG: @taylorfrankiepaul

Durante su primera temporada en la serie tenía 28 años de edad y se describía a si misma como una chica rebelde que se casó en el templo justo después de terminar la secundaria.

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Junto con otras cuatro mujeres comenzó MomTok, una comunidad de mujeres en TikTok que se dedican a maternar y graban videos en relación a ello.

Taylor tiene tres hijos, siendo el padre del menor Dakota Mortensen, su más reciente expareja, quien aparece en el polémico video filtrado por TMZ que muestra la agresividad de la creadora de contenido americana.

Las imágenes muestran a Dakota grabando la situación con su teléfono mientras forcejea con la creadora de contenido. En medio del conflicto, ella somete al sujeto con una llave de cabeza y después de separase por un momento, vuelve a atacarlo.

Leaked footage of New Bachelorette Taylor Frankie Paul abusing her husband, drunk & throwing chairs with her kid nearby?! @BacheloretteABC you knew she was this problematic from her past arrest & Mormon Wives show and cast her anyway?! Can we please stop lifting up these MORONS pic.twitter.com/FnxX4W8zbT — Andy Signore (@andysignore) March 19, 2026

El nivel de violencia no hace más que aumentar, pues después la famosa toma un taburete metálico y lo lanza en dirección a Mortensen. Ella sigue lanzando objetos, a pesar de que él advierte que hay una menor cerca.

Y es que la hija de Taylor presenciaba el momento desde el sofá y se sabe que por la agresión de aquel momento resultó herida. Reportes policiales indicaron que la niña de 5 años de edad fue golpeada y tenía un chichón en la cabeza tras el momento violento que experimentó.

La mujer se declaró culpable de agresión con agravantes y obtuvo tres años de libertad condicional, que terminan en agosto del 2026. En los últimos meses, se había revelado que Taylor Frankie Paul sería la protagonista del programa de citas ‘The Bachelorette’, proyecto que quedó cancelado.