Filtran video de Taylor Frankie Paul en acalorada pelea

La influencer Taylor Frankie Paul está de nuevo en el centro de al controversia, después de que se filtrara un video en el que la podemos ver junto a su ex pareja, Dakota Mortensen.

El video filtrado de Taylor Frankie Paul fue exhibido por el medio especializado TMZ y el material corresponde a un incidente del año 2023, el cual ya ha tenido repercusiones legales.

En el clip, se muestra una acalorada pelea entre la pareja, la cual rápidamente se transforma en una agresión física. Las imágenes fueron utilizadas como evidencia en un juicio donde la influencer se declaró culpable de agresión con agravantes.

¿Qué pasó entre Taylor Frankie Paul y su ex pareja?

Las imágenes muestran a Dakota grabando la situación con su teléfono mientras forcejea con la creadora de contenido. En medio del conflicto, ella somete al sujeto con una llave de cabeza y después de separase por un momento, vuelve a atacarlo.

El nivel de violencia no hace más que aumentar, pues después la famosa toma un taburete metálico y lo lanza en dirección a Mortensen. Ella sigue lanzando objetos, a pesar de que él advierte que hay una menor cerca.

Y es que la hija de Taylor presenciaba el momento desde el sofá y se sabe que por la agresión de aquel momento resultó herida. Repores policiales indicaron que la niña de 5 años de edad fue golpeada y tenía un chichón en la cabeza tras el momento violento que experimentó.

🚨 EXCLUSIVE: Taylor Frankie Paul repeatedly attacked Dakota Mortensen during the 2023 incident in which she pled guilty to aggravated assault; video shows that one of her children was struck during the fight.



Trigger Warning. https://t.co/77CKYpLxvn pic.twitter.com/avr49EacY3 — TMZ (@TMZ) March 19, 2026

En el video, se escucha el momento en que uno de los agentes policiales que fueron llamados por un vecino, trata de intervenir para detener a la pareja. Por su parte, Frankie Paul repetía de manera constante que había sido empujada por Dakota anteriormente, un argumento que llegó al juicio.

Se trató de un caso delicado, ya que estaba involucrada la agresión a la menor de edad en un caso de violencia doméstica. Después de que la famosa se declaró culpable, recibió una sentencia de libertad condicional por tres años.

Dicha sentencia concluye en agosto del 2026 y de cumplir con las condiciones estipuladas, el delito no quedará registrado en sus antecedentes. Hasta ahora, Taylor Frankie Paul se mantiene enfocada en sus proyectos laborales.

Si bien la personalidad televisiva iba a formar parte de ‘The Bachelorette’, parece que el proyecto fue cancelado por la cadena de televisión ABC. Por otro lado, en redes sociales llueven señalamientos contra la mujer por su video filtrado donde se porta violenta y lastima a su propia hija.