Carla Simón rememora su pasado familiar en Romería

Para la directora española Carla Simón hacer la cinta Romería, que cierra su trilogía familiar, fue “muy liberador, es una película que nació de la frustración que sentía por no entender o llegar a conocer la historia de mis padres porque fallecieron cuando yo era pequeña. Al final me ha dado la oportunidad de explorar en esa búsqueda que yo hice para entender su historia a través de relatos de otros”, compartió en entrevista con La Razón.

El filme sigue la vida de Marina, quien realiza un viaje para convivir con su familia paterna durante unos días y con la intención de conseguir una beca para estudiar cine. Su padre biológico murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña y a través del encuentro con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato sobre sus padres, pero todos sienten mucha vergüenza debido a los conflictos de drogas de la pareja, algo que ella les recuerda con su presencia.

El Dato: Su segundo largometraje, Alcarràs (2022), ganó el prestigioso Oso de Oro en la Berlinale. Fue seleccionado para más de 90 festivales internacionales.

Al inventarse un cuento de amor adolescente gracias al diario de su madre, la protagonista reimagina a sus padres y logra conectar con ambos, lo que la libera del estigma que la familia siente por ellos y cumple con su deseo de entender el pasado. De tal manera que Romería resulta ser un relato cinematográfico sobre la memoria familiar y es también la película más reciente de la directora Carla Simón, quien ya había explorado temas familiares en sus cintas Verano 1993 y Alcarràs.

Carla Simón comentó que esta cinta con elementos autobiográficos le dio la oportunidad de imaginar una posible historia de sus padres, ya que al crear imágenes que le faltaban de sus padres a través del cine pudo rellenar huecos que existían en su vida y resucitarlos por un momento en la pantalla. “Después de hacer esta película siento que ya he cerrado una etapa”, expresó.

Para la realizadora, “había una voluntad de filmar la juventud de mis padres de una manera muy lúdica, desde la alegría y abrazar la libertad, el amor y todo eso que vivieron”, algo que transmite a través del personaje de Marina en escenas oníricas que de manera poética distinta ayudan a contar la historia de toda una generación, ya que mientras se desarrolla la trama familiar central, también se aborda la grave crisis de heroína que afectó a España en las décadas de los años 70 y 80.

“Siento que no se ha compartido tanto sobre esa problemática, creo que lo que pasó con eso fue que la generación de mis padres eran niños nacidos y crecidos durante el franquismo con una represión absoluta, a los que de repente les llegó la libertad y la abrazaron sin saber sobre muchas cosas como, por ejemplo, las consecuencias de la adicción a la heroína, ni mucho menos que después vendría el sida; de alguna manera, es una generación que empezó a perder jóvenes de una forma muy trágica, brutal y repentina. Fueron muertes muy dolorosas y difíciles de aceptar por parte de sus familias, la memoria es muy selectiva y se va transformando, más al ser una memoria teñida por el tabú y el estigma”, señaló.

La también guionista Carla Simón dijo que, aunque la época de la heroína y el sida se ha reflejado desde el trauma o la culpabilidad, ella quiso ofrecer otra perspectiva.

“Las historias sobre las pérdidas en España durante la complicada época de la heroína y el sida han sido contadas siempre desde el trauma y el secreto con palabras de culpa o castigo, cuando en realidad fueron víctimas de una crisis, y creo que todo eso ha sido tan traumático para quienes lo vivieron, por lo cual, siento que es necesario que la generación que venimos después le demos un poco de luz y reflexionemos sobre la importancia de la generación de mis padres, que fueron en realidad los que rompieron absolutamente con todo, con los valores católicos, conservadores y machistas”, agregó Carla Simón.

Consideró que Romería “es casi una labor de recuperación de la memoria histórica”.

“Al igual que Verano 1993 y Alcarràs ha sido un ejercicio de volver a la memoria de mis familias para poderlas explorar y, sí, que de alguna manera la siento como un cierre porque yo tengo tres familias entre la adoptiva y la ideológica y creo que con estas tres películas ya las he investigado todas”, dijo sobre la cinta que llegó ayer a la cartelera.

Romería

Dirección: Carla Simón

Género: Drama

Año: 2025

País: España