Carín León suspende conciertos en la Feria de León tras contagiarse de dengue

A través de un comunicado, se dio a conocer que el cantante Carín León se contagió de dengue, por lo que tuvo que suspender sus presentaciones pactadas para el Palenque de la Feria de León que se llevarían a cabo los días jueves 22 y viernes 23 de enero.

“Desafortunadamente, por motivos de salud, las presentaciones de Carín León programadas en el Palenque de la Feria de León para los días 22 y 23 de enero serán pospuestas. El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación”, decía el comunicado oficial.

El dengue es una enfermedad viral que es transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, músculos y articulaciones, y a veces sarpullido.

Nuevas fechas de Carín León en la Feria de León

Los conciertos se movieron apenas unos días y las nuevas fechas confirmadas abarcan los primeros días de febrero. Los tickets adquiridos para las fechas anteriores, serán válidos para la nueva fecha que corresponda.

Las fechas nuevas son:

Concierto del 22 de enero se mueve al jueves 5 de febrero.

Presentación del 23 de enero se mueve al viernes 6 de febrero.

En su comunicado, el equipo de Carín León agradeció al público por la comprensión ante la decisión que fue tomada por el estado de salud del cantante de regional mexicano, siempre "priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show".

El anuncio ocurre un día después de que el famosa anunciara las fechas confirmadas para su tour por México este 2026, gira que arrancaría a mediados del mes de marzo y que tendrá fechas añadidas en el futuro en otros estados de la CDMX.

Las fechas son:

14 y 15 de marzo – Hermosillo: La Cura Fest Expo Gan

19 de marzo – Mérida: Foro GNP

20 de marzo – Cancún: Plaza de Toros

27 de marzo – La Paz: Estadio de Béisbol Arturo C. Nahl

28 de marzo – Los Cabos: Explanada Madcons

1 de mayo – Torreón: Explanada de la Feria

2 de mayo – Saltillo: Estadio Olímpico

1 de agosto – Acapulco: Arena GNP