¿De dónde es Aryna Sabalenka, la tenista que fue eliminada por Naomi Osaka?

Este 5 de julio se sumó una nueva eliminatoria inesperada en el tenis, por lo que ahora Aryna Sabalenka es una de las tres primeras cabezas de la serie que quedaron fuera, pues perdió contra Naomi Osaka en la cuarta ronda de Wimbledon

Pese a que mostró su frustración durante el combate, Aryna Sabalenka reconoció que fue un partido muy divertido, y resaltó que hacía tiempo que no disfrutaba tanto de un partido, por lo que saldría a celebrar y olvidarse un rato del tenis.

En junio la tenista número uno del mundo había expresado que quería dejar el tenis, pues durante el partido contra Diana Shnaider demostró varios errores y sufrió un colapso mental.

Durante una conferencia de prensa después de su partido contra Naomi Osaka, Aryna Sabalenka dijo que al mirar los ranking ella continúa siendo la número uno del mundo, pero durante el enfrentamiento no fue la número uno, por lo que después de celebrar debe tratar de ser mejor.

Naomi Osaka defeats the world No. 1 Aryna Sabalenka to advance to the quarterfinals‼️ pic.twitter.com/jsqaxvgheP — ESPN (@espn) July 5, 2026

¿Cuál es la nacionalidad de Aryna Sabalenka?

Arina Sabalenka nació el 5 de mayo de 1998 en Minsk, Bielorrusia, y hasta el momento cuenta con doce títulos individuales de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés).

En 2023 Aryna Sabalenka, logró posicionarse en el primer lugar del ranking mundial individual luego de su victoria en Melbourne, por lo que es la segunda tenista de nacionalidad bielorrusa en lograr ese puesto.

La pasión de Sabalenka por el tenis comenzó desde los 6 años cuando comenzó a jugar, pero fue hasta el 2012 cuando debutó durante el torneo 25 mil en Minsk, y desde entonces continuó con su camino hacia el top del deporte.

Desde sus inicios y hasta el 2016 Aryna Sabalenka se posicionó rápidamente gracias a su destreza, pues pasó a ser la número 155 dentro del ranking individual, y para finales del 2017 ya se encontraba en el puesto 78.

Aryna Sabalenka obtuvo el primer Grand Slam individual de su carrera en 2023 durante el Abierto de Australia, cuando derrotó durante la final a Elena Rybakina por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

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