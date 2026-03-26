¡TIENE ORO! Aryna Sabalenka prueba el hot dog más caro del mundo; muy pocas personas lo comprarían

La tenista y estrella mundial del deporte, Aryna Sabalenka, protagonizó un momento bastante curioso que le está dando la vuelta a las redes sociales, pues se animó a probar el famoso hot dog Golden Glizzy del Hard Rock Stadium.

El Golden Glizzy está siendo llamado el perrito caliente más caro del mundo, pues cuesta 100 dólares (casi 2000 pesos mexicanos) y tiene ingredientes de lujo.

🌭💰 Aryna Sabalenka probó el pancho de ¡100 dólares! en Miami.



😂 Aprobado por la N°1 del mundo.pic.twitter.com/1D6CHngOm9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 24, 2026

“¡Está buenísimo! ¡Dios mío! ¡Y tengo muchísima hambre! Es mi recuperación, gracias”, dijo Sabalenka luego de probar el perrito caliente más famoso de internet. El Golden Glizzy tiene una salchicha de Wagyu Australiano, pan de croissant, una lata completa de caviar Kaluga y láminas de oro comestibles.

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Sabalenka se enfrenta a Rybakina en Miami

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina volverán a cruzarse en el camino. Las dos mejores raquetas del momento en el circuito femenino accedieron el miércoles a las semifinales del Abierto de Miami tras superar exigentes pruebas.

Sabalenka derrotó 6-4, 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste al capitalizar situaciones de quiebre en el momento oportuno.

Elena Rybakina and Aryna Sabalenka will face each other in the semifinals of Miami.



Aryna leads the head to head 9-7.



They’re 1-1 this season.



Aryna won their most recent meeting at Indian Wells.



Elena won in the Australian Open final.



The ultimate powerhouses of women’s… pic.twitter.com/f0mZjOuHq1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 26, 2026

La número uno del mundo neutralizó tres bolas de quiebre en el primer set antes de aprovechar la única oportunidad que dispuso para romper el saque de su oponente.

Algo similar se produjo en el segundo set. Luego que Baptiste se recuperó de un quiebre e igualó 4-4, Sabalenka mantuvo su saque y luego no perdonó cuando la jugadora local cometió tres dobles faltas para abrir la puerta a un primer match point. Sabalenka sentenció con una derecha crazada.

A primera hora, Rybakina (tercera cabeza de serie) venció 2-6, 6-3, 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula. Rybakina derrotó Sabalenka en la final del Abierto de Australia, pero la bielorrusa se desquitó de la kazaja en el en el duelo por el título del Abierto de Indian Wells. Ambos encuentros se definieron en tres sets.

“Creo que, sin duda, será una batalla”, auguró dijo Sabalenka, quien domina 9-7 en el historial directo. “Siempre es una batalla, siempre una lucha, siempre un desafío. Creo nos llevamos mutuamente al límite y siempre sacamos a relucir nuestro mejor tenis”.

En los cuartos de final del cuadro masculino, el checo Jiri Lehecka frenó la sorpredente marcha de Martín Landaluce, un español de 20 años, al cantar victoria por 7-6 (1), 7-5. Lehecka enfrentará en semifinales al francés Arthur Fils, quien ganó un duelo de tres desempates frente al estadounidense Tommy Paul, saldado 6-7 (3), 7-6 (4), 7-6 (6).

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