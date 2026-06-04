LA TENISTA BIELORRUSA se tapa con la toalla después de quedar eliminada, ayer.

Después de dejar escapar otra amplia ventaja con una actuación plagada de errores en Roland Garros, el abatimiento de la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, fue abrumador y expresó que quisiera alejarse lo más posible de las canchas.

“Sólo quiero dejar el tenis ahora mismo”, manifestó Aryna Sabalenka después de desperdiciar una ventaja de un set y dos quiebres en la derrota por 3-6, 7-5 y 6-0 ante Diana Shnaider en los cuartos de final. “Veremos en unos días. Ojalá pueda volver a encarrilarme mentalmente”.

El Dato: La 114 en el ranking, Chwalinska, superó tres rondas de la fase de clasificación para convertirse en la segunda mujer polaca que se abre paso en las semifinales del Slam.

La espera de Aryna Sabalenka por su primer título del Abierto de Francia continúa, pese a que la triunfadora de cuatro torneos de Grand Slam ganaba 4-1 en el segundo set y estuvo a dos puntos de la victoria cuando sacaba para el partido con 5-4.

Lo que siguió fue un derrumbe total, ya que perdió 12 de los últimos 13 juegos ante una tenista que hacía acto de presencia por primera vez en los cuartos de final de un Grande. Se vio cada vez más frustrada y abatida en las condiciones ventosas.

Al igual que en su derrota ante Coco Gauff en la final del año pasado, cuando también ganó el primer set antes de venirse abajo con una avalancha de errores.

11 años de profesional tiene Aryna Sabalenka en el tenis

“Ya sabes, esas habitaciones a las que entras y destrozas todo”, comentó Aryna Sabalenka. “Probablemente mañana (hoy) pasaré un día entero ahí destruyendo cosas. Tal vez ayude, tal vez no”.

Aryna Sabalenka se quedó inmóvil y gritó con fuerza después de perder un punto para quedar 0-30 abajo en el sexto juego del set definitivo y, aunque salvó dos puntos de partido cuando estaba 0-40, perdió cuando envió un golpe a la red.

“Creo que es una combinación de todo. Le das demasiadas vueltas, luego cometes errores fáciles y después dejas pasar oportunidades”, se lamentó Sabalenka.

Por otra parte, en los cuartos de final varoniles, el décimo preclasificado Flavio Cobolli derrotó al número cuatro, Felix Auger-Aliassime, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 y se medirá con su compatriota italiano Matteo Arnaldi por un lugar en la final.

Avanzó cuando Matteo Berrettini, se retiró por un aparente problema físico con Matteo Arnaldi arriba 7-5, 5-2.

Matteo Berrettini pareció recibir tratamiento en la zona de la ingle izquierda cuando pidió una pausa médica más temprano en el segundo set.

La magnífica actuación italiana ha sido posible pese a que el número uno, Jannik Sinner, fue sorprendido en la segunda ronda.

El preclasificado Alexander Zverev y Jakub Mensik se enfrentarán en la otra semifinal.

Sabalenka ya se había mostrado agitada cuando sacaba para el primer set, pero aun así parecía tener la manija cuando sacó para el partido en el segundo, con ventaja de 30-15.

Pero Diana Shnaider, quien ya había firmado su mejor actuación en un grande, le quebró el saque a Aryna Sabalenka antes de tomar el control total.

“Bueno, sinceramente me quedé sin palabras”, aseguró Shnaider, de 22 años. “Superfeliz. Siento que intentaba concentrarme punto por punto. Sin pensar en el marcador. Ella es la número 1 del mundo, así que sólo intentaba hacerlo lo mejor posible. Tenía que pelear cada punto”.

Aryna Sabalenka se veía cada vez más frustrada a medida que avanzaba el tercer set, y cuando falló una volea en la red en el cuarto juego del set definitivo, se agachó y apoyó la cabeza sobre la raqueta.

Kalinskaya salvó otro punto cuando estaba 40-30 abajo.