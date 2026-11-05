Marcos Muñoz reinventa el cine de terror con IA

UNO DE de las escenas del filme La Bruja de las Ánimas, de Marcos Muñoz.

EL CINEASTA mexicano apuesta por la Inteligencia Artificial para crear una historia y llevar la mitología mexicana a nuevas fronteras. Su producción tendrá su estreno en México en Feratum, Espanto Film Fest, Unifest Film y FICC Madero.

¿Puede la Inteligencia Artificial transformar el cine de terror sin perder su esencia humana? El cineasta mexicano Marcos Muñoz Flores lleva esta pregunta a la pantalla con La Bruja de las Ánimas, una producción creada con Inteligencia Artificial que construye un universo de brujas, criaturas sobrenaturales y paisajes inspirados en la cultura mexicana.

Más que un experimento tecnológico, el proyecto representa una apuesta por ampliar las posibilidades del cine independiente y demostrar que las nuevas herramientas también pueden contar historias capaces de conmover.

Con más de 12 años de trayectoria en el cine independiente, Muñoz ha encontrado en la Inteligencia Artificial una vía para materializar imágenes y escenarios que, bajo los esquemas convencionales, habrían requerido presupuestos fuera de su alcance. Su propuesta se inscribe en una conversación cada vez más relevante para la industria audiovisual.

El Tip: El filme del cineasta también será parte de Espanto Film Fest, que se lleva a cabo del 26 de octubre al 8 de noviembre.

“No la utilicé porque me faltaran ideas, sino porque tenía que contar una historia que requería toda esa tecnología y no quería que la falta de dinero la condenara a quedarse guardada en un cajón”, explica Marcos Muñoz sobre el uso de la IA.

El realizador busca abrir nuevas puertas para el terror mexicano con una historia que parte de una experiencia íntima. “La enfermedad de mi madre me enfrentó al miedo de perderla y a la impotencia de no poder controlar aquello que estaba sucediendo. De esa vivencia nació una narración sobre el duelo anticipado, la culpa y la dificultad de aceptar que el amor no siempre significa poder proteger a quienes queremos”, resaltó.

Las brujas, lejos de representar únicamente el mal, encarnan también la sabiduría, la magia y el conocimiento ancestral. Esta perspectiva dialoga con las tradiciones mexicanas y adquiere especial resonancia en el contexto del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción (Feratum), donde se proyectará y cuya decimoquinta edición se celebrará del 12 al 15 de noviembre de 2026 en Pátzcuaro, Michoacán.