Mayra Batalla, no podemos llamar amor a vivir con miedo

Mayra Batalla e Iazua Larios ponen rostro a dos de ocho historias de la cuarta temporada de Mujeres asesinas, en las que el amor, la familia y la necesidad de proteger a los hijos terminan enfrentándose a la violencia. Una interpreta a Adela, una joven que intenta sacar adelante sus estudios mientras protege a su bebé de un hombre agresivo; la otra da vida a Graciela, quien busca conservar la estabilidad de su hogar hasta que la seguridad de su hija queda amenazada.

Ambas forman parte de la nueva entrega de la producción, la cual está disponible en ViX a partir de este viernes, y que coloca el foco en las circunstancias que llevan a sus protagonistas a cometer un crimen. En entrevista con La Razón, las actrices cuestionan las relaciones que destruyen, el miedo que se confunde con amor y el reconocer la violencia.

“Para mí fue un sí rotundo”, recuerda Mayra Batalla sobre su llegada a la serie, principalmente por la oportunidad de trabajar con Lucía Gajá, directora del proyecto, cuyo trabajo documental ya admiraba. “Es un honor, han pasado para mí las mejores actrices de México en esta serie, y era un sí rotundo ser parte de toda esta saga”, expresa.

El Dato: PARA la temprada, los guiones están basados en investigaciones de Marisa Grinstein, donde retomaron testimonios reales con mujeres privadas de su libertad.

La temporada también reúne a grandes actrices como Angélica Rivera, Livia Brito, Paulina Gaitán, Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta y Karena Flores, quienes completan el elenco de ocho protagonistas. Son historias independientes, pero atravesadas por distintas manifestaciones de violencia.

Iazua Larios tampoco dudó en aceptar la invitación. Al leer el guion descubrió que los episodios partían de investigaciones y testimonios reales de mujeres encarceladas, recopilados con la participación de la asociación La Cana dentro de centros penitenciarios.

“Descubrí que provenía primero de un libro, de una investigación de casos reales y que, para este proyecto en concreto, una asociación que se llama La Cana había realizado todo un trabajo de campo dentro de la cárcel para recopilar estas historias”, explica.

32 Episodios en cuatro temporadas tiene la serie

Para la actriz, interpretar a Graciela significó alejarse de la imagen de una asesina que actúa por naturaleza criminal. “No es que sean asesinas per se, no es que tengan almas de asesinas o que nacieron con algún tipo de patología. En este caso, no das vida a una asesina, sino a una mujer que está luchando por conseguir algo, generalmente por amor, y que desgraciadamente se ve empujada a defenderse de la peor manera, con consecuencias terribles”.

En su historia, la amenaza contra su hija termina por llevarla a una decisión extrema. “Es el último recurso que encuentra a su alcance para defender la vida de su hija”, dice.

Larios reconoce que muchas veces el enamoramiento impide mirar las señales de alerta: “No puedes creer que la persona en la que más confianza has puesto y con la que crees que tienes un proyecto en común tan importante como el hogar te apuñale de esa manera, te destruya de esa forma”.

Batalla comparte esa reflexión desde Adela, su personaje, y advierte que una relación deja de ser un refugio cuando obliga a una mujer a renunciar a sus sueños.

“No puede ser un lugar seguro y no podríamos llamarle amor estar al lado de alguien que te reduce y que tienes que ser otra persona. En el que mostrarte completamente sean razones para violentarte y el que tus sueños sean aplastados, borrados y tengas miedo”, sostiene.

La actriz también pide que los hombres se involucren en estas conversaciones. “Estas mujeres, además de ser violentadas por hombres, también son hermanas, son hijas de un padre. Yo creo que cualquier hombre también se sentiría bastante triste, dolido, alertado de que su hija, su hermana o madre pasara por una situación así”, concluyó.