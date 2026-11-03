Timbiriche acusa a la serie de ViX por revictimizar a Sasha Sokol: ‘Eligieron distorsionar lo que vivimos’

Aunque los integrantes de Timbiriche advirtieron antes del estreno de la serie de Vix que ninguno de ellos había sido consultado sobre la historia real de la banda, los mismos habían mantenido silencio conforme salían los episodios en la plataforma de streaming.

Sin embargo, ahora Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha han reaparecido como agrupación y comunicaron su descontento con la serie, al señalar que no se preocuparon por hacer una historia veraz y confirmar los datos.

ESCENAS de Timbiriche, la serie. ı Foto: Especial

En ese sentido, acusaron a la serie de Timbiriche de trasnformar la historia del grupo por completo y de revictimizar a Sasha Sokol con el trato que le dieron a la historia de abuso que sufrió por parte de Luis de Llano.

Timbiriche estalla contra su bio serie

A través de un comunicado en sus redes sociales, los integrantes de la banda criticaron el proyecto audiovisual, al señalar que “la serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”.

“Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable”, acusaron.

En ese sentido, señalaron que aquí lo importante fue el trato que se le dio a la historia de abuso de Sasha Sokol, quien fue abordada por el productor Luis de Llano cuando ella seguía siendo una niña y tras esto, mantuvieron una relación romántica desigual.

Timbiriche lanza comunicado después de que culminara la serie por VIX pic.twitter.com/bPdyOIRZ5q — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 3, 2026

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”, sentenciaron.

Asimismo, la banda agradeció que la discusión pública señalara a la serie por la revictimización, así como “a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas”.

“Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas”, aseguraron sobre el caso de Sasha.

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