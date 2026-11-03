¿Quién es Khiana Smith la influencer que contrajo una infección cerebral en Bali?

Lo que comenzó como unas vacaiones en Bali terminó en una emergencia médica para la influencer australiana Khiana Smith, quien reveló en sus redes sociales que contrajo una infección cerebral.

Por este motivo, la joven de 23 años fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Bali, después de haber pasado dos semanas viajando por Europa. Cuando llegó a la isla de Indonesia, comenzó a experimentar extraños síntomas.

¿Quién es Khiana Smith?

Khiana Smith es una creadora de contenido con una comunidad basada en el fitness y los viajes. A través de sus redes sociales también ofrece asesorías como entrenadora deportiva, compartiendo las historias de éxito de pérdida de peso de sus pacientes.

Además, es embajadora de marcas de ropa deportiva como Dfyne o Velocity Activewear. En su cuenta de Instagram, tiene 71.5 mil seguidores, mientras que en TikTok ha alcanzado los 18.1 mil.

Los médicos en Bali le diagnosticaron meningitis bacteriana y viral, y durante su estancia ingresada, se contagió de neumonía y tuvo líquido en los pulmones.

De momento, no se sabe cómo enfermó pero se onsideran varias posibilidades como la exposición al agua contaminada, alimentos en mal estado, o el contacto con otra persona infectada.

“No hay nada más aterrador que saber que tu hija está luchando por su vida en un país extranjero”, lamentó la madre de al creadora de contenido, quien aseguró que la respuesta médica “probablemente le salvó la vida a su hija”.

Según contó, todo comenzó con un intenso dolor de cabeza que le impedía levantarse de la cama y después, comenzó a experimentar mareos, problemas para hablar, visión borrosa y una gran sensibilidad a la luz, por lo que decidió acudir al hospital.

Khiana Smith admitió sentirse indefensa una semana después de haber ingresado al hospital y agregó que tenía problemas de memoria. Sin embargo, este lunes 2 de noviembre confirmó que tenía 10 días hospitaliada y que estaba mejorando, por lo que esperaba volver a casa para el final de su segunda semana en el nosocomio.

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