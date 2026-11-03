¿Quién es Charlotte Tilbury? Edad, estatura y de dónde es la popular maquilladora, ¿Habla español?

Charlotte Tilbury pasó de ser una de las youtubers de belleza más destacadas y una talentosa maquillista inglesa a convertir su marca en un negocio global de cosmética y cuidado de la piel.

Sin embargo, muchos no conocen a la mujer detrás de las brochas y el maquillaje, por lo que en La Razón te compartimos quién es, su edad, estatura, de dónde es y su historia que la llevó a convertirse en una exitosa empresaria.

¿Quién es Charlotte Tilbury?

Charlotte Emma Bow Tilbury nació el 10 de febrero de 1973. Es una empresaria de belleza y maquilladora inglesa; fundadora, presidenta y directora de la marca de maquillade y cuidado para la piel homónima.

La famosa nació en Kensington , al oeste de Londres, hija del artista Lance Tilbury y la directora de producción Patsy Dodd. Su famlia se mudó a Ibiza cuando ella tenía nueve meses de edad y a los 13 años, regresó a Londres.

Fue por ese tiempo en España que aprendió a hablar español con fluidez. Esto lo ha mostrado Charlotte Tilbury, donde se expresa con fluidez. Tiene 53 años de edad y mide 1.65 m.

Encontró su pasión por el maquillaje cuando asistió al internado Rudolf Steiner en Sussex, donde les daba consejos de maquillaje a sus amigas y les mostraba qué colores les quedarían bien. Después, asistió a la Escuela de Maquillaje Glauca Rossi.

Tilbury comenzó su carrera en el maquillaje como asistente de Mary Greenwell y en octubre de 2012, lanzó un canal de YouTube y un blog, donde publicaba consejos sobre el cuidado para la piel y maquillaje.

Un año después, logró lanzar su marca de belleza, el cual obtuvo éxito inmediato, ya que Tilbury ya contaba con un gran número de seguidores gracias a su canal de YouTube. El negocio se basa en el concepto de “armario de maquillaje” de Tilbury, en el que los productos individuales se comercializan juntos como looks complementarios.

Sobre su vida privada, Charlotte Tilbury se casó con el productor de cine George Waud en junio de 2014. Tiene dos hijos y tiene dos casas, en Notting Hill e Ibiza.

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