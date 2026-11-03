¿Quién era Lynn Margulis y de qué trata su Teoría Endosimbiotica?

Evolucionista y bióloga celular, Lynn Margulis destacó en la ciencia por trabajos que si bien en un inicio fueron considerados radicales y desechados por la elite científica, actualmente son importantes aportes a la ciencia.

A través de su trabajo, la mujer propuso un nuevo enfoque a la teoría de la Evolución, así como una manera diferente de comprender la biología. Ahora te contamos más sobre ella y su labor.

¿Quién era Lynn Margulis?

Nacida bajo el nombre Lynn Petra Alexander, Lynn Margulis nació en Chicago, Illinois el 5 de marzo de 1938 y fue una destacada bióloga estadounidense, considerada una de las principales figuras en el campo de la evolución biológica.

Estuvo casada con Carl Sagan de 1957 a 1965, con quien tuvo a sus dos primeros hijos, Dorion y Jeremy. Tras separarse, en 1967 se casó con Thomas Margulls, con quien permaneció hasta 1980 y con quien tuvo otros dos hijos, Zachary y Jennifer.

En 1999 recibió, de la mano del presidente estadounidense Bill Clinton, la Medalla Nacional de Ciencia. Fue mentora de la Universidad de Boston y fue nombrada doctora honoris causa por numerosas universidades. Murió el 22 de noviembre de 2011, a los 73 años de edad.

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Fotografía de una de las personas más importantes en el avance y entendimiento de la biología: Lynn Margulis.



Lynn Margulis desarrolló una hipótesis (hoy teoría) que en su tiempo fue muy rechazada: la endosimbiosis.



Esta idea aseguraba que las mitocondrias y cloroplastos, dos… pic.twitter.com/gxe0UK6z7c — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) July 12, 2023

La Teoría Endosimbiotica de Lynn Margulis

En 1967, Lynn Margulis formuló la teoría endosimbiótica o teoría de la endosimbiosis seriada. Esta explica que las células eucariotas (con núcleo definido) surgieron a partir de la unión y cooperación entre diferentes organismos procariotas (bacterias y arqueas).

Posteriormente, también postuló la hipótesis según la cual la simbiogénesis sería la principal fuente de la novedad y diversidad biológica. A diferencia de la visión tradicional basada solo en la competencia, esta teoría demuestra que la simbiosis y la cooperación han sido un motor clave en la evolución biológica.

Cabe mencionar que la teoria de Lynn fue rechazada por revistas científicas en un total de 15 ocasiones; sin embargo, ella no desistió hasta que fue publicado en la revista Journal of Theoretical Biology. Actualmente, gracias a diversas fuentes de evidencia, la hipótesis se transformó en una teoría comprobada.

Lynn Margulis transformó la manera de entender la biología #CambiandoLaPerspectiva sobre la Teoría de la Evolución. 🦠👩🏼‍🔬



Hoy en día, sus aportes han contribuido significativamente al estudio de la genética.#MujeresSinLímites #MujeresEnLaCiencia pic.twitter.com/tNCuGmMRdK — Divulgación de la Ciencia, UNAM (@DGDCUNAM) February 11, 2026

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