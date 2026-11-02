¿De que murió Juan Atkins pionero del techno en Detroit, encontrado sin vida en hotel de CDMX?

El pionero del techno de Detroir, Juan Atkins, perdió la vida a los 64 años de edad. Fue localizado inconsciente en un hotel de la Ciudad de México, en el que se encontraba hospedado debido a que iba a realizar una presentación en vivo por el Día de Muertos.

La agencia de Juan Atkins, Greensmith Artist, confirmó que quien fuera una figura con gran influencia en el mundo del techno fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel de la CDMX, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Juan Atkins realizaría una presentación el sábado 31 de octubre a las 23:00 horas en el YuYu Cine Club; si embargo, fue declarado sin vida al ser trrasladado a un hospital, por lo que en la publicación del lugar sus seguidores dejaron comentarios despidiéndolo.

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Hasta el momento no se conoce la causa de la muerte de Juan Atkins, pues no se ha revelado más información sobre este terrible incidente; sin embargo, se presume que podría haber perdido la vida por causas naturales, o por un infarto agudo de miocardio.

¿Quién era Juan Atkins?

Juan Atkins nació el 12 de septiembre de 1962 en Detroit, Michigan, Estados Unidos, y también fue concido bajo los pseudónimos “Channel One”, “Frequency”, “Infiniti”, “Model 500”, “Model 600”, y “One”, debido al nombre de sus proyectos.

Atkins se hizo famoso tras haber sido considerado el creador de la música techno de Detroit a principios de los años 80 junto a Richard Davis con Cybotron, en donde combinaron arreglos con sonidos de intetizadores, percusión electrónica y un sonido bastante futurista.

Su carrera musical dió paso a la generación The Belleville Three, pues junto a Derrick May y Kein Saunderson establecieron la Ciudad del Motor, el centro creativo que se convirtió en un referente para la música electrónica.

El funk electrónico sintético de Juan Atkins logró destacar por sus sonidos futuristas que incluso parecían extraterrestres, llegando a destacar en escenarios de Europa y de todo el mundo, generando emociones en sus seguidores, quienes disfrutan bailarsus potentes mezclas.

Días previos a su fallecimiento, Greensmith Artist compartió una publicación reconociendo la trayectoria del músico techno, pues consideraron que el legado musical que comenzó en Detroit ha logrado llegar a escenarios de todo el mundo gracias al ingenio de Juan Atkins.

Entre las canciones más conocidas de Juan Atkins se encuentran:

No UFO’s

Clear

Lightyears

Track Ten

Game One

Riod

The Mission

I-94

Merkur

Big Fun

Transport

Heavenly

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