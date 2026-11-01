Múltiples tiroteos en EU dejan 6 muertos y 43 heridos durante fin de semana de Halloween

Policía de Texas, donde se registraron tres incidentes de tiroteos en una misma noche.

Un fin de semana de Halloween violento se vivió en Estados Unidos, pues se registraron múltiples tiroteos que, en total, dejaron al menos seis muertos y 43 heridos, siendo Dallas, Texas, la ciudad donde más incidentes se registraron, con tres eventos durante una misma madrugada.

La madrugada de este domingo 1 de noviembre se registraron tres tiroteos en Deep Ellum, en Dallas, Texas, que dejaron cuatro muertos y 15 heridos. Un evento similar en Birmingham, Alabama, dejó un muerto y ocho heridos. Otro en Bloomington, Illinois, dejó también un muerto y ocho heridos.

Mientras que incidentes en Newark, Delaware, y Fayetteville, Arkansas, dejaron seis heridos cada uno.

Fotografía ilustrativa de una patrulla. ı Foto: Canva

Tres tiroteos sacuden Dallas, Texas, durante la misma madrugada

El episodio más grave se vivió en Dallas, Texas, donde, durante una misma madrugada, se registraron tres tiroteos seguidos por los que resultaron al menos cuatro personas muertas y 15 heridas.

Los tres incidentes ocurrieron en distintos puntos del vecindario de Deep Ellum. El primero ocurrió alrededor de las 00:20 horas (local) de este domingo, sobre Elm Street.

El segundo, se registró aproximadamente 45 minutos después, poco después de la 01:00 horas, a una calle de distancia.

El tercero ocurrió alrededor de las 01:35 horas, a una calle de distancia del segundo.

A dicho barrio acudió la Policía de Dallas, la cual realizó varios arrestos, después de lo cual inició interrogatorios a las personas bajo custodia para determinar su posible participación.

No obstante, hasta el momento no se conoce el motivo del ataque armado ni si los tres episodios simultáneos están relacionados , o si fueron perpetrados por la misma persona o por un grupo.

🚨#BREAKING: Multiple people have reportedly been shot in the Deep Ellum entertainment district in #Dallas, Texas.



The shooting was reported around 12:19 a.m. Sunday, November 1, in the 2600 block of Elm Street. pic.twitter.com/YKnYpX5VjC — MayorWorldPeace 🌍✌🏾 (@Mayor_of_dallas) November 1, 2026

La Policía de Dallas solicitó a los habitantes, visitantes y comerciantes compartir fotografías, videos y publicaciones en redes sociales que puedan contribuir a esclarecer los hechos.

Asimismo, se informó que el número de heridos podría cambiar, toda vez que algunas personas acudieron por sus propios medios a hospitales de la zona.

En Alabama, un muerto y ocho heridos en tiroteo tras partido universitario

En un incidente similar, ahora en Birmingham, Alabama, un tiroteo en las inmediaciones del estadio Legion Field la noche del sábado 31 de octubre dejó una persona muerta y ocho heridas.

El ataque se registró después del partido anual de fútbol americano universitario Magic City Classic, disputado entre Alabama State University y Alabama A&M University.

El tiroteo ocurrió sobre Graymont Avenue, cerca de una zona donde se habían instalado vendedores ambulantes.

Equipos de emergencia atienden incidente en Birmingham, Alabama, durante la noche del 31 de octubre. ı Foto: Reuters

Las circunstancias y los motivos del tiroteo no habían sido esclarecidos. Sin embargo, de acuerdo con la Policía local, una persona fue detenida y trasladada a las instalaciones policiales para ser interrogada.

Tiroteo en Bloomington, Illinois, deja una adolescente muerta y una herida

En Bloomington, Illinois, un tiroteo cerca del campus de la Universidad Illinois Wesleyan, dejó una adolescente fallecida y otra joven en estado crítico, además de otras seis personas con heridas leves.

Un comunicado conjunto del Departamento de Policía de Bloomington y de la oficina forense del condado de McLean informó acerca del incidente y confirmó el número de víctimas. Detalló que la adolescente fallecida tenía 19 años de edad.

Tiroteos en Newark, Delaware, y Fayetteville, Arkansas, dejan 6 heridos cada uno

Finalmente, tiroteos en Delaware y Arkansas dejaron seis heridos cada uno.

El primero ocurrió en Newark, poco después de las 23:10 horas del sábado 31 de octubre, cerca del campus de la Universidad de Delaware.

Multiple shootings occurred over Halloween weekend in various US cities:

- California: Targeted shooting at Spirit Halloween, 1 dead, 6 injured.

- Alabama: Post-football shooting, 1 dead, 8 injured.

- Delaware: 6 shot during celebrations.

- Texas: 4 killed, 15 injured in Deep… pic.twitter.com/Gj7llGcgxO — AL Khammas (@ALkhammas2) November 1, 2026

El incidente dejó seis personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. No se han reportado víctimas mortales o personas detenidas.

Mientras que, el segundo tiroteo, ocurrió en Fayetteville, Arkansas, cerca del distrito de entretenimiento de Dickson Street, próximo a la Universidad de Arkansas, durante la madrugada del domingo.

El incidente dejó seis personas heridas, si bien ninguna presentaba lesiones que pusiera en riesgo su vida.

El número de heridos o fallecidos de todos los incidentes podría aumentar conforme se actualice la información.

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