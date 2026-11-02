Mueren 9 personas en un avionazo en Florida

Nueve personas murieron luego de que un avión privado Learjet 60 se estrellara en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, cerca de un parque de casas móviles en Cresthaven, alrededor de las 12:50 horas de ayer. La aeronave cayó en picada y se convirtió en una bola de fuego, cerca de varias viviendas.

El gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, confirmó que ninguna persona en tierra resultó herida. Sin embargo, las autoridades evacuaron a unas 600 personas de los alrededores como una medida preventiva.

El avión despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el aeropuerto North Eleuthera, en las Bahamas, informó la Administración Federal de Aviación (FAA). La aeronave estaba registrada a nombre de una sociedad en Delaware y aparecía en Internet como disponible para vuelos chárter.

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Uno de los elementos de la investigación son las últimas comunicaciones del piloto con la torre de control, en las que alertó sobre problemas durante el descenso. De acuerdo con el audio difundido por LiveATC.net, el piloto informó que la aeronave descendía a 10 mil pies por minuto. Después declaró una emergencia y advirtió que llevaba una velocidad excesiva y caía a 20 mil pies por minuto.

“¡Vamos a estrellarnos... Se nos acaba el tiempo!”, fueron sus últimas palabras antes de perder la comunicación.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó la muerte de todos los ocupantes y pidió oraciones por sus familiares.

Pesquisas del siniestro. Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo de investigadores para determinar qué provocó el desplome. La FAA también participará en las indagatorias.

Los registros de seguimiento muestran que la aeronave descendió aproximadamente ocho mil 230 metros en un minuto, antes de que se interrumpieran los datos.

En la zona había tormentas dispersas y la aeronave atravesó una célula de tormenta más intensa unos minutos antes de comenzar a caer, no obstante, las autoridades no confirmaron si las condiciones meteorológicas tuvieron relación con el accidente.

Videos difundidos por medios locales muestran el momento en que el avión cae desde el cielo. Otras imágenes registraron los daños en la carretera Military Trail, donde el impacto del avión dejó un cráter y deformó también el pavimento.

La Oficina del Sheriff de Palm Beach informó que los carriles en ambos sentidos de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas.

El accidente es el segundo más mortífero registrado en Estados Unidos durante este año, de acuerdo con los registros de la NTSB. En junio, un avión de paracaidismo se estrelló en Butler, Missouri, con un saldo de 12 personas fallecidas.

El lugar del siniestro se encuentra a unos 6.4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach. El presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo en esa ciudad el domingo y salió del aeropuerto a bordo del Air Force One poco más de una hora antes del accidente.