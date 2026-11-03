¿Quién es el Thomas, el papá de Megan Markle relacionado con una bodega cateada en Tijuana?

Thomas, el papá de Megan Markle relacionado con la bodega cateada en Tijuana

Thomas Markle, el papá de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, volvió a protagonizar las tendencia cuando se reveló que en Baja California se había realizado un cateo a una bodega en la que presuntamente almacenaba material relacionado con abuso sexual infantil.

Fue el 31 de octubre cerca de la media noche que se llevó a cabo el operativo, confirmado este lunes por la FGE, según declaraciones de la institución recogidas por el medio El Universal. La bodega se subicaba en Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada - Tijuana.

The Daily Mail claims it has uncovered a disturbing stash in a storage unit rented by Thomas Markle Sr, in Mexico.



The haul includes child sexual abuse material, photographs, more than 50 videotapes, seven hard drives, books about paedophilia and a note referencing the dark web.… pic.twitter.com/CZQHzk34nV — Mukhtar (@I_amMukhtar) October 30, 2026

Los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) habrían localizado revistas y cintas de video en formato VHS que podrían contener material ilícito en un operativo que se prolongó por entre tres y cuatro horas.

Sin embargo, cabe mencionar que de momento no se ha examinado el material por los procedimientos legales que deben cumplirse durante la investigación, según declaracionies de la FGE.

¿Quién es Thomas Markle?

Thomas Wayne Markle nació en Newport el 18 de julio de 1944. Es un director estadounidense retirado de fotografía e iluminación, quien recibió un Emmy por su trabajo en el programa Made in Chicago en 1975 y compartió dos Daytime Emmy Awards por su trabajo en la telenovela Hospital General, en 1982 y 2011.

De acuerdo con la información disponible, se sabe que Thomas vivió en México durante casi una década desde 2011, específicamente en San Antonio del Mar, en la zona costera de Tijuana.

Thomas Markle está bajo investigación por presuntamente almacenar material sexual infantil. ı Foto: Captura de video (Good Morning Britain, vía Proceso) / Cortesía El Universal

Asimismo, habría abandonado su bodega hace más de dos años, pues el último pago de renta registrado sería del año 2024. En 2025, se sabe que él se mudó a Filipinas por problemas de salud.

Cabe mencionar que a finales de octubre, inició una investigación en su contra por la presunta posesión de material sexual infantil tras una denuncia interpuesta por su propio hijo.

Thomas Markle Jr. aseguró que encontró cientos de videos de menores de edad mientras revisaba las cajas de su padre en una antigua vivienda. Sin embargo, el padre de la duquesa ha negado los cargos.

“Nunca he mantenido relaciones sexuales con nadie menor de 18 años”, aseguró el hombre de 82 años al medio británico The Mail on Sunday. Asimismo, admitió que en Filipinas llegó a mantener relaciones sexuales con prostitutas.

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