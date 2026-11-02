Catean bodega vinculada a Thomas Markle en Tijuana por presunto material inapropiado

La Fiscalía General de Baja California (FGE) efectuó un cateo en una bodega en Tijuana, que pertenecía a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del Príncipe Harry, donde presuntamente almacenaba material vinculado con abuso sexual infantil.

El operativo ocurrió el viernes 31 de octubre cerca de la medianoche. Fue reportado en su momento por medios locales pero confirmado este lunes por la FGE, según declaraciones de la institución recogidas por el medio El Universal.

De acuerdo con los detalles que se conocen, la bodega se encuentra en la unidad de almacenamiento número 22 de la empresa Baja Storage, ubicada en Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada - Tijuana.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita a la FGE, y se realizó mediante una orden judicial solicitada por la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata. El operativo se prolongó entre tres y cuatro horas.

Según la información disponible, los agentes localizaron revistas y cintas de video en formato VHS que podrían contener material ilícito. No obstante, según las declaraciones de la FGE recuperadas por la prensa, aún no se examina el material, debido a los procedimientos legales que deben cumplirse durante la investigación.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizaron un cateo ministerial en una bodega ubicada en Tijuana presuntamente vinculada a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle.



De acuerdo con las indagatorias preliminares, las autoridades… pic.twitter.com/dQGJ7Qx8tC — El Independiente (@ElIndpendiente) November 3, 2026

La unidad fue asegurada y permanece cerrada, bajo vigilancia de un guardia de seguridad. Policías municipales también patrullan los alrededores.

Thomas Markle abandonó bodega dos años; vivió en Tijuana cerca de una década

Existen antecedentes de la presencia de Thomas Markle en Tijuana. De acuerdo con información recuperada por medios locales, el padre de Meghan vivió en esta ciudad de Baja California durante alrededor de una década, comenzando en 2011.

Ese año se estableció en San Antonio del Mar, en la zona costera de Tijuana, a unos seis kilómetros de la bodega cateada.

That family is full of liars.

"in an interview with the Telegraph. “Maybe it was a vibe that I subconsciously got… something’s not right about a person, and you don’t actively register it. But your body tells you when something’s off,” she said.https://t.co/DFzQZVyk8y — Denise (@SurphSide) November 3, 2026

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, Markle dejó de visitar su bodega desde hace más de dos años. El último pago de renta registrado por el establecimiento corresponde a 2024.

A principios de 2025, Markle se trasladó a Filipinas después de enfrentar problemas de salud.

Markle enfrenta investigación similar en Filipinas

Mientras que el cateo en Tijuana no es el único antecedente de posibles vínculos de Thomas Markle con almacenamiento de material inapropiado.

Diarios británicos reportaron que, a finales de octubre, se inició una investigación en su contra por presunta posesión de material sexual infantil. Lo anterior seguido de una denuncia interpuesta por su hijo, Thomas Markle Jr., quien aseguró haber encontrado cientos o miles de videos de menores mientras revisaba cuatro cajas de pertenencias de su padre en una antigua vivienda de Cebú.

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