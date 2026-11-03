Hallan desvío de 87 MDP en fondos federales de salud en Veracruz

LA SECRETARÍA de Salud local re- portó el 3 de septiembre que hay medicamentos.

En momentos en que Veracruz atraviesa una crisis en su sistema sanitario, por falta de medicamentos en su red hospitalaria, el gobierno estatal incurrió en irregularidades en el manejo de los recursos federales que recibe a través del Gasto Federalizado Transferido a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud.

La segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), identificó que el gobierno encabezado por Rocío Nahle cayó en un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 87 millones 419 mil 439.43 pesos.

Expuso que esto se debió a “deficiencias” en la administración y aplicación de los recursos de salud, así como recursos y rendimientos financieros que no fueron aplicados a los objetivos de los programas.

El Tip: EL GASTO Federalizado en Materia de Sa-lud se integra por recursos que la federación transfiere a los estados para financiar servicios médicos, medicinas e infraestructura.

OBSERVACIONES. En la conclusión de la fiscalización, se determinaron 27 resultados, de los cuales en 10 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por el gobierno estatal antes de la emisión de dicho informe. Sin embargo, los tres restantes generaron tres pliegos de observaciones.

En el más significativo de ellos, se presume un probable quebranto a la Hacienda Pública Federal por 86 millones 920 mil 909.16 pesos, más las cargas financieras correspondientes, por realizar pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2025 sin contar con la documentación que justificara su erogación.

Es decir, se realizaron pagos de nómina correspondientes al ejercicio fiscal 2024 con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2025 por la cantidad referida, sin contar con la autorización correspondiente.

Con la falta mencionada, el gobierno estatal infringió cuatro artículos (42, 43, 67 y 70, fracción I) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y uno (119) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Tip: LOS RECURSOS federales transferidos a Veracruz para ser ejercidos en salud en 2025 fueron por 9.2 mmdp.

OTRAS ANOMALÍAS. Asimismo, de los recursos pendientes por aclarar, 232 mil pesos corresponden al hecho de no haber devengado los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2025 ni acreditar su reintegro a la Tesorería de la Federación.

Además, otros 266 mil 530 pesos observados son por concepto de un importe pagado por servicios personales que no correspondieron con la integración de las nóminas quincenales.

El informe también menciona que el gobierno del estado de Veracruz informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del FASSA 2025 y del Programa U013 2025 (Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral), a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los cuatro trimestres de ese año.

Se identificó que los informes trimestrales fueron publicados en los plazos establecidos; sin embargo, las cifras reportadas por la entidad federativa al cuarto trimestre no son congruentes con lo registrado en los estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2025.

61 Hospitales públicos estatales integran la red de la entidad

PROTESTAS. Los resultados de la ASF revelan el mal manejo de los recursos públicos por parte del gobierno de Veracruz en materia de salud y coinciden con las protestas de trabajadores de la salud y familiares de pacientes que denuncian la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos en hospitales del estado.

En lo que va del año, en Veracruz suman al menos 10 protestas relacionadas con la falta de medicamentos e insumos médicos. Las movilizaciones se han concentrado principalmente en hospitales de Veracruz, Xalapa y otros municipios, con la participación de médicos, enfermeros, residentes, pacientes y familiares.

Al respecto, la mandataria estatal, Rocío Nahle García, ha calificado como un “show mediático” las movilizaciones del personal médico y de ciudadanos, e incluso descalificó a la madre de una niña con cáncer, que intentó acercarse a la gobernadora para exigirle medicamentos oncológicos dentro del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV).

La situación ha llegado a tal punto que, incluso, en lo que va de 2026 la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 50 solicitudes de intervención y tres quejas formales por la falta de medicamentos, insumos y atención en hospitales de la entidad.

La presidenta de la comisión, Minerva Regina Pérez, detalló que las tres quejas corresponden a dos centros de salud ubicados en Xalapa y uno en Río Blanco.

La titular del organismo explicó que, a diferencia de las quejas formales, las solicitudes de intervención buscan una solución inmediata para las personas afectadas, principalmente cuando no encuentran los medicamentos que requieren en las unidades médicas.