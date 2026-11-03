Se desploma avioneta en Pachuca; mueren 2

UN INCENDIO se desató en el momento del impacto de la aeronave en tierra.

Dos personas murieron luego de que una avioneta que acababa de despegar del Aeropuerto Nacional de Pachuca Juan Guillermo Villasana se desplomó en la colonia Venta Prieta de la capital de Hidalgo, sobre una avenida cercana a una zona habitacional y a un supermercado, a pocos metros de la terminal aérea.

Tras la caída de la aeronave, trabajadores de la tienda Sams fueron los primeros en llegar e intentar apagar el fuego con extintores, mientras las autoridades llegaban al lugar.

El hecho provocó el cierre vehicular sobre avenida El Tezontle, en una zona cuya circulación también está condicionada por las obras en la lateral del bulevar Felipe Ángeles.

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El Dato: EN EL PAÍS se registraron 59 accidentes aéreos durante el año 2025, de acuerdo con los balances oficiales y reportes de la Agencia Federal de Aviación Civil.

En una tarjeta informativa, las autoridades confirmaron que el piloto y el copiloto perdieron la vida tras el hecho.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo mencionó que, ante el desplome de la aeronave, el titular de la Subsecretaría de Protección Civil, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Hidalgo y Protección Civil Municipal, así como corporaciones de seguridad, realizaron labores de atención y control del incendio derivado del accidente.

Hasta el cierre de esta edición se desconocían las causas del accidente de la avioneta Cessna de servicio privado, con matrícula XB-AZG y propiedad de la empresa de capacitación aérea Grupo Aeroespacial Avspace, que se dirigía a la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Medios de comunicación locales señalan que la aeronave se dedicaba a actividades de capacitación aeronáutica y con base de operaciones en Cuernavaca.

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La Agencia Federal de Aviación Civil informó que, a las 9:31 horas, durante la fase de ascenso inicial, la aeronave se precipitó a tierra aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, impactando sobre la avenida Tezontle.

Personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca se trasladó al lugar de los hechos para realizar las actuaciones correspondientes, y se inició la investigación administrativa.

Este hecho se suma al del pasado abril, cuando se reportó el desplome de una aeronave Cessna 172 en terrenos de cultivo de la junta auxiliar de Santa Ana, Xalmimilulco, en Puebla, que dejó cuatro personas fallecidas, luego de que la unidad despegara del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán con destino a Poza Rica, Veracruz.

En aquella ocasión, el gobierno de Puebla confirmó el deceso de los tres tripulantes en el lugar del impacto, mientras que los servicios de emergencia no lograron estabilizar a una cuarta persona para su traslado hospitalario y también falleció.

Información proporcionada por el personal del aeropuerto y de Protección Civil indicó que la avioneta tipo Cessna 172 despegó desde la terminal poblana de Huejotzingo; sin embargo, minutos después perdió altura por causas no determinadas e impactó en una zona laboral.