Tirotean Feria Ganadera de Sinaloa

ASPECTO de las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de las instalaciones de la Feria Ganadera.

La dependencia estatal informó que no se registraron lesionados y que fue rápidamente atendido el reporte por el Grupo Interinstitucional.

Además, se mantenía ayer un operativo activo para la búsqueda y localización de los responsables.

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De igual forma, las autoridades competentes dieron inicio a las investigaciones para determinar quiénes cometieron estos hechos.

Aunque no fue confirmado por las autoridades, reportes de medios locales mencionaron que los atacantes viajaban a bordo de una motocicleta.

Según la información difundida desde el lugar por los reporteros, al menos 16 casquillos fueron localizados en la escena tras las detonaciones.

El reporte ocurre a pocos días del regreso del palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, luego de que en 2024 y 2025 fue cancelado debido a la situación de violencia e inseguridad que atraviesa Sinaloa desde hace dos años.

La Feria Ganadera Culiacán 2026 se realizará del 12 al 29 de noviembre y se tiene contemplada la presentación de diversos artistas en la zona del palenque.

Para este año, se había anunciado la presentación de Edición Especial, Alegres del Barranco, El Mimoso, El Yaki, Neton Vega, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Tombochio, Banda MS, Pancho Barraza, El Coyote, Panter Bélico y Arley Pérez, entre otros grupos locales.