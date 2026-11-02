¿Quién es Karl Bushby, el británico cruzó el mundo caminando en 28 años para volver a casa?

Tras un gran viaje de 28 años por el mundo, este 2 de noviembre Karl Bushby regresó a la casa en la que creció luego de enfrentar un recorrido de miles de kilómetros en todos los tipos de paisajes, países y climas.

Con 57 años de edad, Karl Bushby concluyó la gran aventura que comenzó en 1998, y al finalizar su trayecto fue su madre, Angela, quien lo recibió en Hull, Inglaterra, con una pancarta que decía “Bienvenido a casa, hijo”.

La expedición conocida como Goliat de Bushby comenzó cuando él tenía 29 años de edad en Punta de Arenas, Chile, y esta continúo sin utilizar ningún tipo de medio de transporte motorizado, por lo que ahora se espera poder ver su travesía completa plasmada en un documental.

Por medio de sus redes sociales, Karl Bushby comenzó a compartir un poco de su travesía alrededor del mundo, así como parte del entrenamiento que realizaba en para poder continuar con su largo recorrido.

"Hull is proud of you, I'm proud of you, everyone's proud of you."



Lord Mayor of Hull Maria Coward addresses adventurer Karl Bushby after his return home from his 28-year walk around the world.https://t.co/iuNquNGdnH



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/geqPcGYIY6 — Sky News (@SkyNews) November 2, 2026

¿Quién es Karl Bushby?

Karl Bushby nació el 30 de marzo de 1969 en Hull, Yorkshire, Inglaterra, y es conocido por la Expedición Goliat que emprendió en noviembre de 1998 y terminó este 2026, después de caminar 28 años alrededor del mundo.

Las condiciones del también autor para terminar con este largo viaje eran no utilizar medios de transporte y no regresar a casa hasta completar el total de su caminata, sin importar las circunstancias.

Pese a que en un inicio el exparacaidista esperaba terminar con este recorrido en 12 años, diversos problemas que enfrentó lo llevaron a extender su viaje por 28 años, incluyendo encarcelamientos por problemas relacionados con su visa, robos, y guerras activas.

A lo largo de esta jornada Bushby tuvo que detener su viaje en algunas ocasiones:

2001, frenó por 18 días en Panamá por ingresar sin visa

2002 regresó en avión desde Estados Unidos hacia Bogotá, Colombia, para renovar su vida

En 2005 para cruzar el estrecho de Bering hasta el 2006 con una visa nueva

2006 por la prohibición de guardias fronterizos rusos para ingresar

Del 2008 al 2010 residió en México por cuesiones económicas

2012 por prohibición de ingresar a Rusia

2018 tras ser detenido por autoridades chinas en Xinjiang

2019 por la pandemia COVID-19, reanudando su viaje hasta 2024

Karl Bushby ı Foto: Especial

En cuanto a su vida personal, antes de emprender su viaje contrajo matrimonio que duró cinco años y en el que tuvo un hijo de nombre Adam. En su regreso a Inglaterra, conoció a su nieta de 12 años de edad.

Además, mantuvo una relación de 11 años con Catalina Estrada, a quien conoció en el 2000 mientras se encontraba en Medellín, Colombia, y de quien se separó de manera oficial en 2011.

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