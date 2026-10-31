El miércoles 28 de octubre un accidente ferroviario en la ruta entre Madrid y Sevilla, sacudió España pues el siniestro dejó decenas de víctimas mortales. Entre las personas fallecidas se encontraba Antonio Vázquez, una figura ampliamente reconocida dentro del mundo taurino, cuya identidad fue confirmada tras las labores forenses realizadas por las autoridades.
¿Quién era Antonio Vázquez, el representante taurino fallecido en accidente de trenes en España?
Antonio Vázquez tenía 74 años y era conocido por su trayectoria como apoderado taurino. Durante la última década trabajó junto al matador Pablo Aguado, pues era el encargado de gestionar su carrera profesional y supervisar aspectos clave de su preparación y contratación.
También era hermano del extorero Curro Vázquez, una de las figuras relevantes de la tauromaquia española.
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De acuerdo con los reportes de medios locales, Antonio Vázquez viajaba en el coche 8 del tren que fue impactado, que iba rumbo a Andalucía, pues tenía planeado reunirse con ganaderos y revisar corridas destinadas a futuras temporadas de Pablo Aguado.
Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar entre aficionados, ganaderos y figuras de la tauromaquia.
Curro Vázquez habla sobre la muerte de su hermano
El extorero español Curro Vázquez expresó la difícil situación que atraviesa su familia tras la muerte de su hermano, Antonio Vázquez. Sin embargo, destacó que la comunidad taurina los ha arropado.
“Es impresionante el cariño y el respeto que el mundo del toro le tenía a Toño”, dijo para ¡HOLA! el viernes 30 de octubre.
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