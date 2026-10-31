¿Quiénes son Marta Shahbazi Alonso y Tamara González Costa, científicas víctimas del choque de trenes en España?

Un tren AVE y un convoy de Iryo detenido en las vías en Urda, Toledo, chocaron el miércoles 28 de octubre. El accidente dejó decenas de víctimas y mantiene la incertidumbre sobre el paradero de varias personas, pues sus familiares no las han identificado entre los heridos ni los fallecidos.

Entre ellas figuran las científicas Marta Shahbazi Alonso y Tamara González Costa, quienes viajaban al Congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo en Huelva. Ambas viajaban en el tren que fue chocado y, a tres días del accidente, no hay información sobre su paradero.

¿Quién es Marta Shahbazi Alonso, desaparecida tras el choque de trenes en España?

Marta Shahbazi Alonso, de 41 años, es como una de las investigadoras españolas más reconocidas en biología molecular. Dirige desde hace seis años un grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge y centra sus estudios en el desarrollo embrionario y la fecundación humana.

Su trayectoria le ha valido diversos reconocimientos, incluido recientemente el Premio al Talento Emergente en Reino Unido. Además de su trabajo científico, participa en iniciativas de divulgación y colabora con clínicas y empresas para impulsar la regulación de la investigación con embriones humanos.

Marta Shahbazi Alonso viajaba en tren el miércoles, rumbo al Congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo para recibir un galardón y ofrecer una conferencia.

Accidente en España este miércoles. ı Foto: AP.

¿Quién es Tamara González Costa, una de las víctimas del accidente en Toledo?

Tamara González Costa, de 31 años, es biotecnóloga en el Instituto de Biotecnología Molecular (IMBA) de Viena, Austria. Realizó su formación inicial en El Bierzo y más tarde estudió en la Universidad Autónoma de Madrid.

También trabajó como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. La científica se dirigía a Sevilla para asistir también al Congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo cuando ocurrió el accidente en Toledo.

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