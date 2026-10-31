Tercera mega jornada de protestas en Francia registra más de 320 mil manifestantes y casi 300 detenidos

Más de 320 mil manifestantes participaron en una tercera mega jornada de protestas en Francia, este sábado, hechos por los cuales, además, resultaron casi 300 personas detenidas.

En un nuevo episodio de las protestas que han tomado prácticamente la totalidad de Francia, contra el deterioro de la educación pública y el encarecimiento del costo de vida, cientos de miles tomaron nuevamente las principales ciudades del país europeo.

Autoridades francesas vieron disminución de asistentes a manifestaciones. ı Foto: Reuters

Aunque, inicialmente, la participación nacional se había estimado en menos de 20 mil asistentes, al cierre de la jornada el Ministerio del Interior de Francia aseguró que fueron alrededor de 320 mil manifestantes.

El Ministerio destacó que las cifras constituyen una disminución con respecto a jornadas anteriores, pues, señaló, la del 17 de octubre trajo a más de 500 mil personas, mientras que la del 24 de octubre juntó a 410 mil.

La gran mayoría de los manifestantes de este sábado, unos 70 mil, se concentraron en París, capital de Francia.

Autoridades tomaron medidas de seguridad en París, Francia, para evitar nuevos disturbios. ı Foto: Reuters

Mientras que una cantidad similar de policías, 70 mil, fueron desplegados en todo el país.

En tanto, de acuerdo con cifras oficiales, al corte de las 18:00 horas (local) se contaban al menos 296 detenidos, de los cuales 61 fueron en París.

El número de detenidos fue mayor que la semana anterior, cuando se registraron 217.

Mientras que las manifestaciones alcanzaron miles de asistentes en las principales ciudades francesas: alrededor de 10 mil en Marsella; siete mil 300 en Grenoble; 11 mil en Burdeos, 19 mil en Lyon, entre otras.

Aspecto de una manifestación en París, Francia. ı Foto: Reuters

“Blindan” París ante nueva jornada de protestas

En tanto, en preparación para la mega jornada de protestas, autoridades francesas tomaron medidas para evitar nuevos disturbios en París, capital de Francia y principal epicentro de las manifestaciones.

El Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa francesa, modificó el recorrido autorizado de la manifestación convocada en París. La marcha ya no partiría de la plaza de la Bastilla, como estaba previsto inicialmente, sino de la Puerta de Bagnolet y terminaría en la Puerta de Charenton.

Autoridades parisinas intentaron impedir disturbios contra comercios y transeúntes en protestas de Francia. ı Foto: Reuters

El cambio respondió a las preocupaciones del ministro del Interior, Laurent Núñez, ante la posibilidad de que se repitieran los disturbios y daños a comercios e instituciones registrados el 17 de octubre.

Además, se ordenó el cierre de 40 estaciones del Metro de París, desde los Campos Elíseos hasta la Bastilla, pasando por République, Châtelet y la orilla izquierda del Sena.

En el mismo sentido, se mantuvieron las restricciones nocturnas en los alrededores de la plaza de la República y Châtelet-Les Halles, entre las 23:00 y las 6:00 horas, durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes.

Con información de Europa Press.

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