Francia impone toques de queda en París y otras ciudades tras disturbios y saqueos

Un motociclista pasa frente a una columna de fuego, ante la torre Eiffel, en París, Francia.

El Gobierno de Francia impuso toques de queda localizados en París y otras ciudades, para evitar nuevos disturbios, saqueos y enfrentamientos con la policía, como ocurrió este fin de semana tras la mega jornada de protestas que dejó más de dos mil personas detenidas.

Así lo informó el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, quien anunció que las restricciones se aplicarán a partir de este lunes en zonas específicas, incluidas algunas zonas de París.

Lecornu descartó declarar el estado de emergencia por ahora, pues consideró más apropiado comenzar, en este momento, con restricciones parciales y localizadas.

Aspecto de las manifestaciones en París, Francia. ı Foto: Reuters

La medida responde a las protestas de este sábado en varias ciudades francesas que derivaron en disturbios, incendios, enfrentamientos, saqueos y otros incidentes.

“Mi determinación de restablecer el orden es absoluta. [...] Existe, al fin y al cabo, un movimiento de extrema izquierda que quiere provocar —no podemos expresarlo con más contundencia— profundos disturbios en el país en vísperas de las elecciones presidenciales”, expresó Lecornu.

En tanto que, el fin de semana, el presidente Emmanuel Macron aseguró que los responsables serán “perseguidos y castigados”.

Un grafiti con la leyenda "Muerte al capitalismo", en Lyon, Francia. ı Foto: Reuters

¿Dónde se impuso toque de queda en Francia?

En París, las restricciones se concentran en la Plaza de la República y el barrio de Les Halles en el centro de la ciudad, desde las 22:00 horas del lunes hasta las 06:00 horas del martes (local).

También se prohibieron manifestaciones en determinadas zonas de la capital durante el mismo horario.

Vandalismo en una escultura en Lyon, Francia. ı Foto: Reuters

No obstante, se descartó, por el momento, un toque de queda generalizado para toda la ciudad.

Otros puntos de Francia donde se anunciaron restricciones son:

Lille : se anunciaron restricciones nocturnas para menores de edad

Douai , Wattignies y Denain : se establecieron toques de queda para menores de edad, con el consentimiento de los alcaldes de las localidades, de las 20:00 a las 06:00 durante los dos días siguientes

Niza : se anunció un toque de queda exclusivo para menores de edad, de las 21:00 a las 06:00 del martes

Marsella: las autoridades prohibieron concentraciones y manifestaciones ante la situación de violencia

Aspecto de las manifestaciones en París, Francia. ı Foto: Reuters

Al menos dos mil 400 detenidos y comercios afectados, el saldo de las protestas en Francia

De acuerdo con las cifras más recientes difundidas por autoridades francesas, recuperadas por agencias internacionales, las protestas del sábado en Francia —que se repitieron el domingo en París— dejaron al menos dos mil 400 personas detenidas.

También, cerca de mil agentes heridos y cerca de tres mil comercios afectados por los saqueos y los daños.

Asimismo, se reportó que un manifestante murió el sábado a causa de un paro cardíaco.

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