Marco Rubio niega que EU haya asistido a Flávio Bolsonaro para salir de Brasil

Marco Rubio aclara que EU no ayudó a Flávio Bolsonaro (círculo) a salir de Brasil.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que su país haya apoyado al excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, en su salida del país tras perder las más recientes elecciones presidenciales, sino que únicamente le ofreció ingreso al territorio nacional.

En conferencia después al término de la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos, Rubio fue cuestionado sobre la llegada a su país de Flávio Bolsonaro, quien, junto a su padre Jair, se consideran aliados del presidente Donald Trump.

Al respecto, el secretario de Estado desmintió que, como lo refirieron algunas versiones de la prensa, Estados Unidos haya facilitado la salida del excandidato presidencial brasileño.

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en conferencia de prensa al término de reunión de ministros de Exteriores del G-20, en Atlanta. ı Foto: Reuters

Por el contrario, aclaró, únicamente se le ofreció ingreso al territorio nacional.

“No estuvimos involucrados en ningún arreglo que él haya hecho para dejar su país. Al menos el Gobierno de Estados Unidos no estuvo involucrado directamente en ninguno de estos movimientos”, aclaró Marco Rubio.

“Sin embargo, el presidente dejó claro que si él [Flávio Bolsonaro] llegaba a los Estados Unidos se le permitiría el ingreso al país”, abundó el secretario de Estado.

Inmediatamente después de que se anunciara su derrota en las elecciones presidenciales, el entonces candidato Flávio Bolsonaro dejó el país para dirigirse a Estados Unidos.

Marco Rubio on Brazil:



We were not involved in Flávio Bolsonaro's arrangements in terms of leaving Brazil.



At least the U.S. government was not involved directly. pic.twitter.com/012CrCIjqD — Clash Report (@clashreport) October 31, 2026

Rubio y ministro de Exteriores de Brasil se reunirán próximamente

En tanto, Marco Rubio y el ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, acordaron reunirse pronto, en medio de la tensión entre ambos países por acusaciones del presidente Donald Trump de que los comicios del gigante sudamericano estuvieron arreglados en favor de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó y gobernará el país por cuarta ocasión.

De acuerdo con la agencia Reuters, Rubio y Vieira sostuvieron una breve conversación al terminar las reuniones entre ministros de Exteriores del G-20 en Atlanta, en la cual acordaron reunirse de nuevo.

Flavio Bolsonaro a su llegada a Estados Unidos, tras perder elecciones en Brasil. ı Foto: Reuters

“Es evidente que no estamos politizando el asunto, tal y como no lo hemos hecho en otras situaciones relacionadas con ciudadanos brasileños que han huido a Estados Unidos”, dijo Vieira, citado por Bloomberg y Reuters.

El nuevo encuentro sería parte de un esfuerzo más grande para superar la discordia entre ambos países originada por el rechazo de Trump a la victoria de Lula.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am