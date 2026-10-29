Bolsonaro se autoproclama “líder de Brasil”, desde Florida

El senador ultraderechista y excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro, se declaró ayer “líder de Brasil”, luego de borrar una primera carta pública en la que se autoproclamaba el “verdadero presidente electo de Brasil”, pese a perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo 52 por ciento de los votos, frente a 48 por ciento de su rival.

En una carta publicada en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro denunció un supuesto fraude electoral, sin presentar pruebas, y pidió a la comunidad internacional que no normalice la situación de su país. También acusó al juez del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, de favorecer a Lula da Silva al extender el horario de votación.

“Quiero decir, no sólo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo, que soy el líder de Brasil y que los criminales que robaron las elecciones forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, escribió en X.

El dato: Donald Trump evitó comentar el mensaje publicado en las redes sociales de Flávio Bolsonaro, pero aseguró que los comicios en Brasil le resultaron “muy extraños”.

El senador aseguró que la ampliación de dos horas en las elecciones, permitió sumar 10 millones de votos al actual presidente. Sin embargo, los registros electorales indican que durante ese periodo se emitieron alrededor de 35 mil sufragios. La extensión respondió a problemas en el transporte público, mientras que el equipo del senador también solicitó ampliar el horario debido a las lluvias.

El legislador acusó a las autoridades de abuso de poder político y económico y busca que se anule la candidatura del presidente. Además, denunció persecución política después de que el juez Alexandre de Moraes ordenara que entregara sus pasaportes por una investigación por presunto lavado de dinero.

La Policía Federal brasileña canceló sus documentos ordinarios y diplomáticos tras el incumplimiento de la orden.

Flávio Bolsonaro viajó con su esposa, Fernanda, y sus dos hijas. La familia salió de Brasil y pasó por Argentina y Ecuador antes de llegar a Miami en un vuelo privado de la compañía Baires Fly, que partió de Puerto Iguazú hacia Guayaquil y continuó a Estados Unidos. La administración Trump recibió a la familia.

El senador agradeció al mandatario estadounidense y al presidente argentino, Javier Milei, aunque negó haber escapado de Brasil. Su salida generó cuestionamientos entre legisladores argentinos, quienes demandaron explicaciones al gobierno de Milei sobre la operación y la posible participación de funcionarios.

4 Millones de papeletas de diferencia entre Lula y Bolsonaro

El diputado Maximiliano Ferraro anunció que pedirá explicaciones al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Pablo Juliano preguntó quién pagó el vuelo y cuestionó versiones sobre la presencia de Santiago Caputo en Misiones. El exministro Agustín Rossi dijo que buscará interpelar al jefe de Gabinete.

“Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, afirmó el exministro. En tanto, el legislador Esteban Paulón también acusó al gobierno de facilitar la salida de Flávio Bolsonaro.

En tanto, el abogado mexicano Simón Levy afirmó que Javier Milei conocía y participó en la coordinación de la salida, aunque esa acusación no ha sido corroborada oficialmente.

Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente brasileño, cumple 27 años de prisión bajo arresto domiciliario por intento de golpe de Estado. Su hijo Carlos dijo que su padre se mantiene fuerte y procesa la derrota electoral y la salida de Flávio del país.