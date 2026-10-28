No voy a meterme en eso: Trump toma distancia de autoproclamación de Flávio Bolsonaro

Donald Trump cuestionó la transparencia del proceso electoral en Brasil que confirmó la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse sobre la controversia generada por el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, quien tras autoproclamarse “presidente electo” de Brasil en una carta modificó sus declaraciones para definirse únicamente como “líder”.

A pesar de desentenderse de los señalamientos, el mandatario estadounidense calificó los comicios del pasado 25 de octubre como “ muy extraños ” y denunció que el político sudamericano recibió un trato “injusto”.

Ante preguntas de periodistas en la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que no ingresará en el debate interno de la nación latinoamericana.

TE RECOMENDAMOS: El mensaje desde EU Bolsonaro se declara verdadero presidente electo de Brasil en carta desde EU

“No voy a meterme en eso”, afirma Trump sobre Bolsonaro

“No voy a hacer ningún comentario al respecto. No voy a meterme en eso”, señaló el mandatario al referirse al proceso electoral que concluyó con la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump confirmó la autorización de ingreso a territorio estadounidense y la concesión de visados para Flávio Bolsonaro y su núcleo familiar.

No obstante, el presidente de Estados Unidos rechazó haber sostenido conversaciones directas con el senador durante la jornada y defendió su postura ante el desenlace electoral de la segunda vuelta.

“No tomé partido en las elecciones, pero cuando veo algo que me parece inapropiado, lo señalo”, sostuvo el mandatario en sus declaraciones a la prensa.

Asimismo, insistió en que las condiciones de la contienda política en Brasil mostraron irregularidades perceptibles que repercutieron en el resultado.

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro ı Foto: Reuters

Por su parte, el excandidato brasileño emitió comunicados en los que denunció ser víctima de una “caza de brujas” promovida por el gobierno de Lula da Silva.

En los textos difundidos, Bolsonaro alegó la existencia de un “fraude electoral” en la segunda vuelta del 25 de octubre y agradeció las facilidades diplomáticas y el respaldo brindado por Donald Trump y por el presidente de Argentina, Javier Milei.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR