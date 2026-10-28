Muere Alvin Hellerstein, juez que llevaba el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Muere el juez Alvin Hellerstein, quien llevaba el caso contra Nicolás Maduro en EU

El juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, quien estaba al frente del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años.

El fallecimiento fue confirmado por Edward Friedland, funcionario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hellerstein había sido el encargado de supervisar el expediente contra Maduro y Flores, en un proceso que se encuentra actualmente en la etapa previa al juicio.

Tras la muerte del magistrado, el caso fue reasignado a la jueza federal Analisa Torres, también del Distrito Sur de Nueva York, por lo que será ella quien ahora supervise las actuaciones pendientes dentro del proceso contra el mandatario venezolano y su esposa.

#URGENTE Muere Alvin Hellerstein, el juez asignado al caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores.



El veterano magistrado, quien asumió su cargo en 1998 tras ser nominado por el entonces mandatario estadounidense Bill Clinton, pasó a tener el estatus de juez senior en el año 2011.… pic.twitter.com/VfZIi1auTS — Roberto Junior (@jrbermudezofi) October 28, 2026

¿Qué pasará con el caso contra Maduro?

La muerte de Hellerstein no significa que el proceso penal contra Maduro y Flores quede cancelado. Con la reasignación, Analisa Torres deberá hacerse cargo del expediente y de las cuestiones que permanezcan pendientes.

Hasta el momento, el juicio contra Maduro y Flores está previsto para junio de 2027.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: El caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos es reasignado a la jueza Analisa Torres, tras la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein. https://t.co/mPeA30AxSU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 28, 2026

Maduro enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos relacionadas con narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, además de otros cargos vinculados con armas y una presunta conspiración para cometer actos de tortura.

Cilia Flores también está acusada dentro del proceso. Ambos han rechazado las acusaciones y se han declarado no culpables ante la justicia estadounidense.

¿Quién era Alvin Hellerstein?

Alvin K. Hellerstein fue nombrado juez federal del Distrito Sur de Nueva York en 1998, durante la administración del presidente Bill Clinton. En 2011 pasó a la categoría de juez sénior, aunque continuó participando activamente en distintos procesos judiciales.

Durante casi tres décadas en el tribunal, Hellerstein estuvo involucrado en numerosos casos de alto perfil.

También intervino en asuntos relacionados con Donald Trump y su exabogado Michael Cohen, además de otros procesos de relevancia nacional.

Apenas unas semanas antes de su muerte presidió una audiencia relacionada con el proceso contra Maduro y Flores, en la que se abordaron los nuevos cargos y se estableció el calendario que contempla el inicio del juicio en 2027.

Ahora, el expediente queda bajo responsabilidad de Analisa Torres, quien deberá continuar con el proceso desde el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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MSL