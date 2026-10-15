Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes de cargos de tortura

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes el jueves de una nueva acusación de Estados Unidos en la que se les imputa haber conspirado para torturar a opositores políticos.

Los nuevos cargos, presentados el jueves pasado, ampliaron mucho el proceso penal estadounidense contra Maduro, de 63 años, y Flores, de 70. Anteriormente se habían declarado inocentes de los cargos de haber abusado de su poder para ayudar a narcotraficantes a transportar cocaína.

Maduro y Flores, capturados en enero por el ejército estadounidense en Caracas, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump, presentaron sus alegatos en una comparecencia ante el juez de distrito Alvin Hellerstein en la corte federal de Manhattan.

La Fiscalía de Manhattan afirma que Maduro ordenó a funcionarios que torturaran a políticos de la oposición y a personal militar acusados de conspirar contra él para mantener el poder en el país sudamericano.

Nicolás Maduro transportado por autoridades estadounidenses horas antes de una audiencia. ı Foto: Reuters

En uno de los presuntos incidentes descritos en la acusación, Maduro ordenó en 2014 a sus subordinados que secuestraran a militares para obtener de ellos información sobre posibles disidentes, y les dijo que “les apretaran más” cuando algunos se mostraban desafiantes.

Flores se mostró de acuerdo con el plan en la reunión y descartó una alternativa sugerida para recabar información mediante la infiltración en las filas, según la acusación.

Ni Maduro ni Flores están acusados de haber llevado a cabo personalmente ningún acto de tortura. El juicio está previsto que comience el 1 de junio, y cada uno de ellos se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión si fueran declarados culpables de todos los cargos.

Las relaciones entre Maduro y Estados Unidos fueron tensas durante sus 13 años en el poder al frente de este país rico en petróleo.

Sucesivos gobiernos estadounidenses impusieron sanciones a altos cargos venezolanos y a empresas estatales clave, alegando presuntas violaciones de los derechos humanos, corrupción y fraude electoral.

Maduro acusó a Estados Unidos de intentar derrocarlo para obtener un mayor control sobre los recursos naturales del país.

La campaña de presión culminó con la operación del 3 de enero, cuando Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas anunciados ese mismo día. Desde entonces están recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Cilia Flores, en una foto de archivo ı Foto: FOTO: REUTERS

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT